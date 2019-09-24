府亮蔡論文原件 國圖公開閱覽

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文博士學位與畢業論文疑雲風波未息，總統府昨天召開記者會，亮出蔡總統一九八四年在倫敦政經學院博士論文原稿，蔡總統決定授權國家圖書館將論文公開閱覽，釐清外界疑慮。
總統府發言人黃重諺表示，為鼓勵國際貿易法相關研究，蔡總統決定授權國家圖書館將她的論文公開閱覽；府方也向校方取得當年學生資料，證明蔡總統經過嚴謹過程取得學位；總統取得學位相關過程，都經過校方、中選會等單位驗證，學位沒有問題。
出示學位合格證明釋疑
總統府也在記者會中出示蔡總統博士論文口試通過證明、學位考試合格正式通知書、學生紀錄卡等相關文件釋疑。
對於蔡總統論文被指曾在LSE圖書館「消失」，黃重諺表示，這本論文在卅五年前就存在，從大英圖書館檢索系統等都可查到相關紀錄。畢業生離校後論文保存是校方事務，紙本遺失應該不是當時學生的責任；蔡總統在得知論文遺失後，已在今年六月再寄送論文影本供LSE留存。
對於被指太快拿到學位，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統在一九八○年入學，一九八三年提交博論，同年十月通過論文口試，一九八四年三月倫敦政經學院寄發正式博士學位證書，花三年完成論文並沒有不合理之處。
對於論文「缺頁」、「論文中未有口試委員簽名」、「格式不一致」、「有塗改字跡」，張惇涵也一一提出說明。
至於蔡總統博士學位證明問題，張惇涵表示，蔡總統二○一○年參與新北市長選舉時，即向LSE申請補發證書，二○一二年參選總統，依二○一○年選舉曾繳交過證書、依法不須再交；不過，蔡總統二○一六年參選總統時，又有有心人士攻擊學位真偽，故再次申請學位證書。