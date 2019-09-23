以學者出書︰台灣非中國一部分

2019-09-23

〔記者呂伊萱／台北報導〕希伯來大學羅斯柏格國際學院兼任教授米德茲尼正在撰寫第一本希伯來文的台灣專書。米德茲尼說，書中將介紹台灣的民主政治、產業發展、經濟轉型與教育體系等。他並提及，兩岸關係是放眼世界都沒有的獨特狀態，他無意透過此書表達評論，而是著重介紹台灣，「台灣不是中國的一部分」。

米德茲尼受訪期間正是台灣剛與索羅門群島斷交之際，他也在訪談中提及此事說，台灣是全球前二十名的經濟體，斷交事件羞辱了這個國家，「但這對台灣的經濟地位有任何影響嗎？每個國家都有優先課題，不要浪費時間在索羅門了。」

現年八十七歲的米德茲尼是資深以色列學者，教學逾五十年，主要教授與研究以色列外交政策、亞洲關係及以色列政府與媒體關係等，在海內外發表過六本書、超過八十篇學術論文。米德茲尼除了學術經歷豐富，更曾擔任艾希科爾、梅爾與拉賓三位以色列總理的發言人。

米德茲尼正在撰寫第一本希伯來文台灣專書，近日訪問台灣進行最後取材，該書預計於今年底前出版，「封面我還沒決定，但會放入台灣的地圖與國旗元素。」米德茲尼說，這是一本為高中和大學生編寫的教科書，重點在於向以色列人介紹，「有一個地方名字叫台灣，而且他們的故事有許多值得我們了解和學習。」

米德茲尼也曾多次訪中、並在人民大學擔任客座教授。他說，兩岸關係是放眼世界都沒有的獨特狀態，「你們語言、文化都相通，但制度截然不同。」他認為中國的改變「已經開始」，但時間將拉得很長，甚至到數十年之久。他強調，此書將明確區隔台灣與中國，「台灣不是中國的一部分」。

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