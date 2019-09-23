2019-09-23

記者鄒景雯／特稿

無可否認，九月十七日是這次總統大選的一次分水嶺。在此之前，三腳督的格局讓選戰充滿著張力；在此之後，復歸藍綠對決，可預測性幾乎已經十之八九。因應新的選情，環境已變，各參選人理當有不同於前一階段的作為才對，否則就成了「打爛仗」，不利於台灣大局。

台灣的大局是什麼？一是民主品質升級，使選舉過程猶如民主教育；二是政府積極任事，不因選票短線施政；三是國際解讀正確，不致因一時現象對台產生誤判。此三者，不僅所有的參選人與競選陣營都有責任，有機會贏得勝選的一方，更應該勇於承擔起議題設定的主導角色，不讓治國的焦點被轉移，真正展示領導的能耐。

所謂日益失焦的話題，近來的例子不勝枚舉，不外就是負面選舉充斥各方。這種否定的競選，政治學的研究連篇累牘，之所以難以勸阻，不外就是其對特定社會的選民投票行為，能夠造成若干效果。新媒體時代，傳播的分眾化劇烈而顯著，又給了訊息快速與強化的傳導功能，這讓只求目的、不擇手段的政客更加樂此不疲。事實上，也對民主選舉中的必要理性構成新的挑戰。

選舉的風氣與環境如此，從政者自忖猛虎難敵猴拳，力挽狂瀾或許較費力，或者缺乏自信，較輕鬆的作法就是從眾。於是參選人容易與選民一起隨波逐流，集體形成惡性循環，政策成分愈來愈少，鬥嘴比例愈來愈高，到最後誰都搞不清楚到底是選民素質、還是從政者的素質使然？如此一來，我們又如何對外誇示台灣的民主成長呢？

人身攻擊的惡例，不必贅述。就拿各黨總統參選人紛紛大排「拜廟」行程這件事來說，令人想到什麼？廟宇在台灣的政治日常中，已經逐步分化為兩層面向，一個是民間純粹的傳統信仰，糾集一般信眾所自然形成的人脈網絡；另一個是宮廟經營者，通常具有特殊背景，結合地方派系，綁樁鄉鎮村里長，建立分配體系，形成參政網絡，最是要害。這兩類的宗教團體都擁有基層實力，因此不僅國內的從政者要透過他們連結「地氣」，中國要對台統戰也必得把它們鎖定為工作目標。

宮廟體系在台灣傳統政治長此以往的角色是既成事實，從政者若欲加入其中取得奧援，往往必須付出不菲代價，進行巨大妥協。年輕、或較清新者，往往因而卻步，延緩了新政治的到來，非都會區的偏遠縣市尤其如此。

這次總統大選，有參選人在中南部特別獲得宮廟青睞，不但「╳家班」形象突出，當事人還創下一天跑上二十一座宮廟的紀錄，影響所及，主政者為顧及現實，不能落人於後，也來個全台大拜廟，廟埕下無法長篇深度論政，於是隨機受訪、即時回應，成為選戰的主旋律，在在都讓選舉的內涵為之破碎化，無法擴大區隔。這類場景不斷上場，難免會讓中間選民出現失望性賣壓，近來下行的民調數據似乎也反映了類似情況。

以上的描述，當然不符合大家對理想政治的想像。除了參選人可以當下再作思考外，長期來看，民主的質量，還是要靠制度來建構，不知道未來兩大黨是否可能同時出現政治家，雙方能夠達成共識，對於鄉鎮、村里長選舉的必要性進行改革，一舉解構樁腳文化，從政治的底層徹底澄清，促成政教分流。

當選不難，然台灣的民主要自傲，該做的事可多著呢！

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