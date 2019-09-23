同台挺洪 韓還在找副手 朱︰我是啦啦隊

2019-09-23

〔記者王俊忠、蔡文居／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜與台南市第六選區立委參選人洪秀柱、前新北市長朱立倫三人昨同台造勢。韓國瑜先前受訪時提到選副手的條件，昨仍未宣布人選；朱立倫表示，自己在明年大選是啦啦隊、助選員的角色，一切以藍軍團結勝選為目標，沒有談到個人位子的問題。

洪秀柱的台南仁德區造勢場前晚一度傳出韓國瑜將出席，後來確定韓無法前來；昨午，韓又突然現身南市安平區幫洪秀柱站台，洪看到韓到場時語帶調侃地說，這男人有些莫名其妙。

朱立倫昨送上一串辣椒圈給洪秀柱，象徵洪特有的小辣椒形象。因過去國民黨「換柱」時，朱立倫是當時黨主席，媒體詢問洪與朱是否還有恩怨？洪開玩笑說：「與朱的仇大了！」她表示，大怨氣是來自於民進黨施政不良。朱立倫說，沒有過去個人的心結、恩怨；要打開心結、團結一致，才能爭取二○二○全面勝選。

韓國瑜致詞時批評民進黨三年半來執政不力、成績差，明年大選要讓民進黨下台，同時肯定洪秀柱以女元帥之姿南征的勇氣，一生不怕任何困難，希望她的南征為台南帶來民心思變，選上立委就能證明民氣可用。

洪秀柱強調，南下到台南選立委是因為愛台南與台南人，希望國家更安定，不願因選戰再撕裂族群、造成社會對立，台南六席立委希望國民黨打出全壘打，她很有信心。

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