做不好推託「卡韓」 蘇貞昌諷韓國瑜不負責任

2019-09-23

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前喊話要邀請總統蔡英文「共商國是」，行政院長蘇貞昌昨受訪時批評，一個連行政院會都不參加的市長，為了選舉說要開國是會議，實在太過自私。蘇並再次回擊韓的「國家卡韓」說，質疑韓不專心在市政，還對中央的協力講一些政治語言，實在非常不好。

反擊韓連行政院會都不參加 不為市民講話

蘇貞昌昨出席土木技師公會全國聯合會第十屆第一次會員代表大會時受訪表示，韓國瑜連行政院會都不來參加，一個不會為高雄市民講話的市長，現在卻為了自己的選舉，高唱要開國是會議，「這也太自私了吧！」

登革熱、治安不好 蘇：市民不安才支援

近日內政部長、刑事局長紛紛南下高雄掌握治安狀況，被韓國瑜解讀為「國家卡韓」，蘇貞昌則諷刺韓：「登革熱做不好怪中央，治安不好也怪中央！」蘇強調，是因治安事件一再在高雄發生，讓市民非常不安，中央才會趕快支援。

中央協力被講政治語言 韓應做好市政

蘇貞昌表示，犯嫌在高雄犯案，結果在台北被抓，顯示治安是要全體一起加油，一個地方做不好，中央就要助力並且破案，一個市長不專心市政，不把治安做好，對於中央的協力還講出一堆政治語言，這樣非常不好。

對於韓國瑜否認高雄發生街頭槍戰，蘇貞昌說，做市長應該要全心全力做好市政，一個不全心全力做好的人，還要用其他話語來推託，這是既不專心，又違背對選民的承諾，同時又不負責任的行為。

為選舉喊話小英共商國是 蘇批韓自私

昨日場邊也發生一段插曲，當蘇貞昌正在質疑韓國瑜施政時，場邊突有一名穿著紅衣、疑似韓粉的民眾怒嗆：「你滾蛋你，王八蛋！」對此蘇貞昌表示，若韓市長不好好呼籲自己的支持者，「這樣怎麼像是『愛與包容』？」

蘇也諷刺，就是韓市長都講粗俗的話，才會引得追隨者、支持者也口出惡言，如果這種人獲得支持成為國家領導人，「對台灣是好還是不好，大家可以比較看看！」

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