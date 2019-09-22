學者：北京鷹派當道 十一前恐再文攻武嚇

2019-09-22

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共在十月一日舉行建政七十週年慶祝典禮之前，五天內奪我兩邦交國，成功大學政治經濟學研究所教授洪敬富認為，北京鷹派當道，不排除十一前還有一波對台「文攻武嚇」，甚至再出手拉我邦交國，以重挫蔡政府威信。而中國領導人習近平將在十一發表重要講話，我政府密切關注，研判情勢並預擬因應對策。

兩岸人士分析，中共十一國慶，習近平原要揭櫫過去七十年完成的歷史使命，現在卻面臨「內外交迫」，不僅美中貿易戰未歇，還有香港問題、豬肉價格攀高與經濟成長趨緩等，在對內部無法交代下，轉而對台灣出手。而習近平的十一講話，各國政府都相當關注，當然包括台灣，預料當中會有涉台部分，我方將分析研判各種情勢，預擬對策。

洪敬富分析，索羅門與台灣斷交後，美國相當不滿，副總統彭斯也取消與索國總理蘇嘉瓦瑞會面；但才過幾天，北京就不顧美中關係，又挖吉里巴斯，顯示習近平面對內部的壓力與矛盾相當大，讓他必須以更強硬的鷹派立場，回應中國內部對他的質疑。

洪敬富認為，在鷹派當道下，北京可能會再教訓民進黨政府，除在外交上讓民進黨挫敗外，也不排除以軍事演習對台「文攻武嚇」，而中國十一的盛大閱兵，更會藉機展現強大軍力，威嚇台灣民眾。

台大政治系副教授陳世民也說，中國近來的「內憂外患」，讓習近平權力不穩，也影響到他的領導地位，甚至是三年後中共二十大。習近平藉由對台強硬，轉移內部關注焦點。五天內奪我兩邦交國，明顯是北京刻意的政治操作。

陳世民指出，未來是否還有斷交的骨牌效應，值得觀察。不過，美國在我邦交國海地、馬紹爾群島、諾魯都有緊密關係，相信美方會動用影響力，阻止這些國家「棄台投中」。

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