看蔡政府外交困境 韓批卸責︰只會推給一國兩制

2019-09-22

〔記者邱芷柔、陳彥廷、李立法、張軒哲、蔡淑媛、黃欣柏、施曉光／綜合報導〕索羅門群島和吉里巴斯相繼與台灣斷交，總統蔡英文前天親上火線回應時，對於「一國兩制」只有三個字「不可能」，國民黨總統參選人韓國瑜昨認為，蔡英文將所有外交問題都推給「一國兩制」，只是推卸責任。

盼朝野一起共商國是

韓國瑜表示，一國兩制對他來說「過去沒有，現在沒有，未來也不會有！」但如果把一切的外交困難、挫折，歸納於一國兩制，是把複雜的問題簡單化，有推卸責任之嫌，台灣要用智慧、愛心、自由與民主的生活方式，和中國交流，緩和緊張的關係，這才是負責任的做法。

韓國瑜的國政顧問團昨也召開記者會，顧問團總召張善政除要求蔡總統提出具體辦法解決危機，也轉述韓國瑜的訴求，指兩岸應透過民眾交流恢復互信，且願意與蔡總統等朝野人士一起共商國是，而韓若是當選，將會儘快建立有效而暢通的朝野對話機制，邀請各界針對外交困境等問題尋求共識。

馬政府時期的外交部長歐鴻鍊昨出席國民黨智庫記者會時指出，曾有民進黨人士說，當中華民國邦交國斷光時，就是台獨建國之時；但如果認清現實，更正確的說法是，當邦交國斷光的時候，就是中國大陸完成統一的時候，因為國際社會現在完全接受「一中原則」。

韓國瑜本人昨到屏東參訪時，則指責蔡政府將一切問題推給「一國兩制」，只是推卸責任。韓國瑜批評蔡政府，不要再鬼混，國家現在處於非常危險的狀態，一個禮拜斷了兩個邦交國，國家危險、人民受苦，民進黨執政三年半，應該拿出辦法，不要把一切問題放到政治惡鬥上。

韓國瑜昨稍早也到台中參拜清水紫雲巖與潭子無極混元中樞院。對於斷交事件，韓受訪時呼籲北京當局要正視中華民國存在的事實，兩千三百萬人民渴望外交生存空間，若外交一再受到打擊，對兩岸民眾都不是好事。

韓國瑜也質疑蔡政府究竟要如何保護台灣主權，他說，目前外交一塌糊塗，經濟一籌莫展，新南向政策走不出去，三年半執政到底要將台灣帶到什麼狀況。

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