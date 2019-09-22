中國奪我友邦 美︰破壞區域穩定

2019-09-22

美議員籲參院速通過友台法案

〔記者彭琬馨／綜合報導〕在中國金錢攻勢下，原南太友邦索羅門與吉里巴斯一週內先後與我斷交，引起友我國家關注。美國白宮資深官員昨表示，吉里巴斯外交轉向，無助印太區域的和平與穩定；國務院也說，對此深感失望，國務院正研議各種可能因應選項。

我外交部在十六日、廿日分別宣布與南太友邦索羅門群島、吉里巴斯斷交。而索羅門群島外交部長馬內列昨已與中國外交部長王毅在北京簽署建交公報。

美國白宮國安會資深官員昨以背景說明回覆媒體郵件時表示，吉里巴斯決定放棄台灣、轉而承認北京的做法，無助於印太區域的和平與穩定，也不會對吉里巴斯自身建立可持續、具主權的未來有所幫助。

這位資深官員強調，台灣是美國緊密且具有價值的夥伴，美方會持續鼓勵各國政府審慎評估這些決定對其主權與繁榮的長遠影響。

台灣是可信賴夥伴 美將持續支持

另一方面，美國務院昨以不具名發言人背景說明方式回覆記者郵件時表示，與中國建立更緊密關係的國家，主要是希望此舉能刺激經濟成長和基礎建設發展，但長遠來看，往往讓自身狀況每況愈下；發言人重申，台灣是一個民主的成功故事、可信賴的夥伴，也是世界一股良善的力量。美方將會持續支持台灣，尤其是當台灣已在因應全球挑戰方面做出重大貢獻，現在更尋求擴大貢獻之際。

美方表示，中國積極改變兩岸現狀，包含誘使各國與台灣中斷外交關係，已傷害並破壞區域穩定，更有損數十年來維持和平、穩定及發展框架。美國支持兩岸關係維持現狀，包含台灣的外交關係及國際空間，這對維持區域的和平及穩定至關重要；該名發言人也表示，美方對太平洋島嶼的承諾是長遠的。

台吉斷交也同樣引起美國國會議員關注。參議員柯頓在推文上表示，面對北京的野心，美國應繼續支持民主夥伴台灣；他也呼籲參院通過他所提出的「台灣保證法」，此法案將中國在國際社會排除台灣的作為，視為美國國安關切的議題。

參議院外委會議員梅南德茲則說，中國採取掠奪性行為，將台灣排除於國際社會之外，是高度令人震驚與無法接受的做法。台灣永遠是美方在區域最重要的合作夥伴之一，必須持續和民主同在；參議員盧比歐說，除非正視索國和吉國在北京壓力下與台灣斷絕正式外交關係的行為，否則北京將不遺餘力地在國際上孤立台灣。

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