高市議會質詢準時下班 「限制議員問政」

2019-09-22

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市議會前天在黨團協商中通過議會質詢須準時在晚間六點半下班之決議，被質疑是刻意「護韓」。對於高市議會的決議，前中華大學行政管理系副教授、中正大學訪問學者曾建元認為，該決議恐將實質限制議員問政的權利，等於犧牲議員背後所代表的社會群體，並不妥當。

曾建元：議會辜負人民期待

曾建元指出，議會有所謂的「議會自律」原則，如果一項決議能讓議事更有效率，議事人員也能準時下班享受家庭生活，當然是件好事，但如果只是單純縮短時間，議事並沒有變得更有效率，反而變成事情處理不完，這樣的議會恐怕會辜負人民的期待。

曾建元認為，目前看來這項決議可能會實質限制到議員的問政權利，等於是要犧牲議員背後所代表的社會群體，並不妥當，此事顯然不適合草率地以決議來處理，至少要廣泛討論並修正議事規則，讓各黨團可以透過集體質詢、組成質詢小組等方式來保障每位議員的權益。

陳銘祥：韓如果沒做功課 草包仍然會是草包

淡江大學公共行政系教授陳銘祥指出，如果明定晚上六點半前一定要下班，可能根本質詢不完甚至白忙一場，明明議會各項運作都有慣例可循，以前怎麼做就怎麼做，他實在不解高雄市議會為何突然要改制度，只能說這肯定是有問題。

陳銘祥強調，如果這項決議的用意是要避免高雄市長韓國瑜被「考倒」，恐怕不會有用，畢竟市長接受質詢前就是要做好功課，如果韓的本質沒有變，該做的功課沒有好好做，即使議會刻意調整這些枝節來優待他，他還是會答覆不出問題，「草包仍然會是草包，無法挽救草包的命運！」

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