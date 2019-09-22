治安中央卡韓？ 陳其邁：不要無限上綱

2019-09-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院副院長陳其邁昨天南下高雄，被問到高雄最近的暴力事件，市長韓國瑜又質疑中央卡韓，陳其邁回說，不要把什麼事情都無限上綱，「難道我回到自己的家鄉、看小孩，這個也是卡韓嗎？」

陳：回家鄉、看小孩，也是卡韓？

韓國瑜昨天又在外地拚選舉，陳其邁則悄悄回到高雄，下午先出席吳錦發《人間三步》新書發表會，隨後參加FIBA 3x3高雄籃球挑戰賽暨開幕典禮。

媒體詢問他，對於高雄最近治安狀況的看法，陳其邁指出，市長最主要工作是讓人民安居樂業，假如治安惡化，讓人民住得不安心，還是要麻煩韓市長多關心一些治安狀況，上緊發條，落實打擊犯罪的工作。

針對刑事局長黃明昭、警政署長陳家欽、內政部長徐國勇等人陸續南下坐鎮，被韓國瑜質疑中央又再卡韓？陳其邁認為，「假如把每個關心高雄的人都說成是卡韓，這是沒有必要的政治口水！」

治安做好 是市長最重要的工作

陳其邁表示 ，治安工作做好，是市長最重要的工作，不管人力或跨縣市犯罪的偵辦，中央一定會全力協助高雄市。

他強調：「所以不要把什麼事情都無限上綱，變成選舉口水，這樣不好」，韓市長還是要多關心一下登革熱疫情、治安，甚至是整個招商跟他整個政見的兌現，這都是市長的基本功，市長的基本功沒做好，動輒政治口水，沒有任何必要。

陳其邁補充說：「難道我回到自己的家鄉、看小孩，這個也是卡韓嗎？不要用這種政治口水，這是惡劣選舉文化！」

他說，治安是市長的基本功課，哪裡不好要立刻下重手，鐵腕整頓治安，不要當治安惡化時，再用其他的理由。「韓市長雖然很忙，希望他多關心一下高雄，至少先把市政做好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法