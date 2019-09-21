插旗索羅門、吉里巴斯 中國勢力滲透第三島鏈

2019-09-21

〔記者鍾麗華、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕中國一週之內拔我兩邦交國，台灣國際法學會副秘書長林廷輝昨分析，北京除拿台灣的邦交國做中共建政七十年獻禮，長遠而言，美中在太平洋競逐，中國拿下索羅門與吉里巴斯是為佈局海權與太空戰，但也引起周邊各國警戒，反倒讓台灣在美國的印太戰略上，更成為不可或缺的一環。

林廷輝：北京佈局海權與太空戰

林廷輝認為，北京在十一國慶前還有動作，「可能還會運作好幾個」。不過，拉我邦交國，只會激起美日紐澳等國緊張，並開始思考，中國勢力進入太平洋後，該如何部署、準備，並強化美國在印太戰略佈局。

林解釋說，習近平第一個任期的海權戰略，從南海往下走，並在印度洋推出「一帶一路」，而二○一七年開始的第二個任期，擴展到台灣東部海域，如果中國要往太平洋發展，需要遠洋基地作為補給基地，索國與吉國提供了戰略位置。

林廷輝說，外媒報導，索國將租借島礁給中國，中國也計畫利用島礁建立遠洋基地，衝擊美、澳海域掌控權。且吉國剛好在赤道與換日線上，是同步軌道衛星重要接收站，中國在吉國重建衛星站，對積極擴張太空軍事實力相當有幫助。

賴怡忠：習近平藉此向美國示威

台灣智庫諮詢委員賴怡忠則分析，索羅門是美國與澳洲合作的連線，中間會穿過的門戶，中國把索國拿下，若再提升與巴紐的關係，完成海底電纜鋪設，屆時澳洲與美國出海到東太平洋的行蹤，就會被中國清楚掌握。

賴認為，習近平面對美中貿易戰、香港問題，找不到對策之際，透過奪台灣邦交國，藉此向美國示威，同時打擊蔡總統，並向台灣民眾宣示，即使台灣有美國支持，但中國要斷就斷，形塑「美國一點用都沒有，只有中國才有用」的印象。

日媒：南太成為美中對抗新舞台

日本媒體則分析認為，中國透過對大洋洲島國的經濟協助，加強政治影響力，不僅為了壓縮台灣外交空間，更大的企圖是將第二島鏈東側到第三島鏈之間的海域納為中國勢力圈，此處勢必將成為美中對抗的新舞台。

日本產經新聞在今年五月報導指出，日本外交和防衛人士，已開始加強對「第三島鏈」防線的認識。第三島鏈指的是北從夏威夷經大洋洲島國薩摩亞，連結南端紐西蘭的防線，位於第一島鏈（沖繩—台灣—菲律賓—馬來西亞）和第二島鏈（硫磺島—關島—帛琉—澳洲）東側。

而第二到第三島鏈間有十多個大洋洲島國，其中包括剛與台灣斷交的索羅門與吉里巴斯，以及與台灣仍有外交關係的諾魯、馬紹爾與吐瓦魯。

產經指出，中國近年透過「一帶一路」大撒鈔票，意圖讓這些島國逐一「淪陷」，因為大洋洲島國不僅位處美國從南太平洋牽制中國的重要戰略位置，擁有的經濟水域合計超過一千九百萬平方公里，豐富的海洋資源，也是中國進軍大洋洲的重要考量之一。

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