我與吉里巴斯斷交 蔡總統︰做中國棋子是大錯誤

2019-09-21

〔記者彭琬馨、周敏鴻、謝武雄／綜合報導〕繼週一宣布與南太友邦索羅門群島斷交後，外交部長吳釗燮昨天下午舉行國際記者會，宣布即日起中止與吉里巴斯的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，並立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員，我方也要求吉國立即撤離其政府駐台人員。

棄台投中 我強烈譴責

吳釗燮指出，對吉國政府不顧多年來的多方協助與情誼、轉向中國，我國至感遺憾並予以強烈譴責。蔡英文總統昨天受訪時也強調，對於吉里巴斯選擇去做中國的棋子，她覺得是個很大的錯誤。而在明年總統選舉前，中國將會有更多打壓與脅迫，但台灣不能放棄堅持。

我國在南太僅存諾魯、帛琉、馬紹爾與吐瓦魯四友邦，總友邦數僅剩十五國，這也是蔡英文總統上任以來斷交的第七個友邦。

中國打壓 選前會更多

蔡總統昨到桃園市參訪時，針對吉里巴斯與我國斷交一事發表談話，她強調，中華民國台灣與吉里巴斯斷交一事，政府全程都有掌握，對於吉里巴斯政府所做的決定，她感到非常遺憾，他們選擇放棄一個真誠的朋友，而去做中國的棋子，她覺得是個很大的錯誤。

蔡總統強調，選舉之前的這段時間，中國會持續有很多的打壓與脅迫，「目的只有一個，就是想要扭轉總統選舉的戰局」，「現在距離總統大選只剩一百多天，這也是中國在此時刻密集打擊我們的原因」。

一國兩制 蔡︰不可能

蔡總統說，中國試圖用打壓行動，來告訴台灣人不能買戰機、不能撐香港、只能選擇一個會向中國低頭的總統，但她要代表台灣告訴中國，「對於一國兩制，我們的答案只有三個字，就是『不可能』」，這些鴨霸、惡霸式的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持，否則台灣人世世代代將不會再有主權、自由、民主。

蔡總統今年三月「海洋民主之旅」原定訪問吉里巴斯卻因故取消，當時便有邦誼生變傳聞，不過外交部當時解釋，是我方臨時變更行程。吉里巴斯是蔡總統上任後唯一未訪問過的南太友邦。

台灣在一週內連失二邦交國，吳釗燮在記者會上也被媒體問及是否會請辭負責？吳釗燮強調，相關政治責任絕不迴避，去留由總統決定。總統府指出，總統已慰留吳部長。

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