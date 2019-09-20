台索斷交 美亞太助卿批北京霸凌台灣

2019-09-20

〔記者彭琬馨／綜合報導〕美國務院亞太助卿史達偉昨出席美國會參議院聽證會時，對中國掠奪台灣友邦、破壞兩岸現狀的霸凌作法表示關切。史達偉說，美國持續支持台灣維持足夠自衛能力，確保台灣維持有效嚇阻能力。

外交部：感謝美方仗義聲援

外交部昨強調，在我國外交面臨艱鉅挑戰時刻，感謝美國行政及立法部門齊聲為我國仗義聲援，未來將繼續善盡負責任的國際成員角色，也會持續深化與理念相近國家的實質關係，不會因中國的壓力而退卻。

在中國重金利誘下，索羅門和中國建交。台索斷交後，美方曾多次表達關切，除史達偉在聽證會中發言挺台，也有多位參議員關切，美方表示將重新評估對索國的援助承諾。

史達偉：北京軍演威脅鄰國

史達偉在聽證會中表示，美方對於中國以經濟脅迫霸凌台灣、壓縮台灣國際空間、掠奪台灣邦交的作法表示關切，認為這些行為破壞數十年來創建的和平及兩岸現狀。史達偉說，北京持續在該區軍事演習，向他國與台灣釋放訊息，並讓他們感受直接威脅，此作法不符合北京宣稱的「和平崛起」。

美國參議院外委會亞太小組主席賈德納在質詢時提及他日前草擬的「台北法案」，盼美國行政部門能對選擇外交轉向的國家採取行動。史達偉表示，索國外交轉向事件確實讓行政部門思考應採取的行動，不只是索羅門，也包含整個區域，應增加並使其了解美國利益，不過史達偉並未表態是否支持「台北法案」，僅重申美方盼兩岸能透過和平對話解決分歧。

美國國際開發總署（ＵＳＡＩＤ）亞洲局代理助理局長史蒂爾十八日出席聯邦眾議院外交委員會的預算聽證會時，被問及明年是否會提供索羅門援助款項。她表示，「我們正在重新評估目前對索羅門群島的承諾。」

在開除前國安顧問波頓後，美國總統川普宣布任命人質事務特使歐布萊恩為新任白宮國家安全顧問。外交部昨表示，歐布萊恩曾在二○一六年五月訪台，立場十分友我，盼未來能在現有友好穩固基礎上，繼續與美方共同努力強化雙方的實質夥伴關係。

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