韓推長照險「一個月一個便當錢」

2019-09-20

〔記者黃佳琳、林惠琴／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨與他的國政顧問團開直播，主張未來政府一定要開辦長照保險，一個月只要一個便當錢就可以應付，由民眾、雇主、政府分擔保費，撐起社會安全網；衛福部長陳時中昨晚親上火線說明、一一反擊，直言一個便當錢根本不夠用，不能只是把餅畫大、要務實，並拋出身障機構補助利多。

韓國瑜昨天與他的國政顧問團總召張善政、醫療與長照小組召集人前台大醫院副院長王明鉅、現任陽明大學衛生福利研究所教授李玉春等人開直播，針對長照議題發表看法。

李玉春指出，長照險開辦後，一個月只要一個便當的錢，就可以應付，自己、雇主、政府都要出資。企業界在健保的負擔較重，推長照險時，會減低業者健保費的比例，就像是一個便當再加一個滷蛋。

李玉春認為，長照保險是為社會建立一個可長可久的制度，目前長照2.0仰賴菸稅和遺贈稅，難道是要靠吸菸救長照嗎？

王明鉅則說，目前台灣廿五至五十四歲每年約有八萬人因失能需要長照服務，每月要五萬元才有辦法支付一個家庭的長照費用，相信沒人受得了；開辦長照保險是用整個社會的力量，讓民眾萬一發生不幸的事時，有資源可以用。

陳時中︰一個便當錢根本不夠用

對韓陣營的規劃，陳時中表示，以民眾及雇主各負擔三成、政府四成，再用一個九十元的便當推算，個人出九十元、雇主九十元、政府一百二十元，一個月可收到三百元、一年可收到三千六百元，全民納保共可得到八百三十億元。

陳時中再指，韓陣營提補助僱用外籍看護，若用每月三萬元、現有外籍移工二十三萬人估算，一年要花六百九十億元；再加上入住機構民眾約十萬人，每人每年得花三十六萬元，一年三百六十億元，光是兩者相加就要花上一○五○億元，八百三十億元的收入根本不夠用，韓陣營把餅畫得太大，應該要務實。

陳時中也釋出補助身障機構利多，指今日將公告身障全日型住宿式照顧機構每人每床每月補助六千、日間照顧機構每人每床每月補助三千六百元，主要是補助經營困難的機構而非民眾。

此外，也將開放身障住在日照機構的民眾，可領身障生活補助費，詳細內容將於今日說明。另正在與勞動部討論提高喘息服務的強度。

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