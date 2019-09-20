國民黨13筆不動產昨標售 2筆標出198萬

2019-09-20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨日公開標售分別位於澎湖縣西嶼鄉及花蓮縣瑞穗鄉的兩筆非辦公用不動產，並且順利完成標售，兩物件得標金額共計一九八萬零一元；原本國民黨計畫昨日要標售十三筆，但其他十一筆無人領標，只能流標收場。

國民黨行管會主委邱大展表示，由於土地法規定，土地與房屋所有權不同人時，有優先購買權，因此昨日決標的兩筆，會先通知土地所有權人是否優先購買，如果所有權人放棄承購，就由最高價者得標。邱並指出，位於澎湖縣西嶼鄉的物件因為土地共有人很多，有些人未通知到，將來還要辦理公示送達，待相關程序完成後，若當事人在期限內未表達購買，就由最高價投標者得標。

建物分別位於西嶼、瑞穗

國民黨昨天標出的兩筆不動產分別是門牌號碼為澎湖縣西嶼鄉池東村二十一之一號建物，面積二○九．二平方公尺，底標價四十萬元，有三人參與競標，得標價為五十六萬零一元。花蓮縣瑞穗鄉瑞美段第二九三建號建物，面積為二五三．六三平方公尺，底標價四十六萬元，有四人參與競標，得標價為一四二萬元。

國民黨最早在六月初想公開標售一批底價總計三億八千四百餘萬元的四十三筆不動產，由於其中市價行情較高的四十筆被三百多位已退休或離職的前黨工聲請查封，導致標售作業緊急喊卡，昨天這批捲土重來要標售的標的物原本共有十三筆，分別位於台東縣、台南市、花蓮縣、高雄市、澎湖縣，但最後只有澎湖、花蓮兩個標的有人領標，流標的十一筆標的物將另再安排時間招標。

另10筆10月底公開標售

此外，國民黨中常會前天另通過十件不動產標售案，標的所在處位於苗栗縣、台東縣、新竹縣、台中市、高雄市、花蓮縣、嘉義市等地，總底價為九六四八萬元，預定十月三十一日進行公開標售。

黨務人士指出，這些標售的不動產事前都有經黨產會核准，未來拍賣價金扣除估價、拍賣等作業費用後，全數將匯入國民黨永豐銀行帳戶，做為大量解僱離退黨工及優存、月退人員給付費用。

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