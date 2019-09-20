黨產會調查 40萬坪近7成公產 國民黨處分土地 獲利破189億

2019-09-20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨日公布「政黨土地取得及處分統計」調查報告。從土地登記資料發現，國民黨從一九四五年以來，在台灣取得土地總面積達一二四萬平方公尺，換算約四十萬坪土地，其中近七成土地原屬公產，目前名下土地僅剩四萬多平方公尺，累計歷年出售獲利破一八九億元。

黨產會表示，本次共調查中國民主社會黨、民主進步黨、中國國民黨三政黨，其中民社黨持有五筆土地、共八十平方公尺；民進黨卅一筆土地，面積約一四九五平方公尺，這兩黨土地取得來源皆為私人買賣及贈與。

黨產會指出，至於國民黨歷年取得的土地面積達一二四萬餘平方公尺，其中八十六萬多平方公尺來自公有土地，占六成九；歷年出售及處分土地面積達一二○萬平方公尺。

用「轉帳」手段取得土地所有權

黨產會分析，國民黨主要以「轉帳」手段取得土地所有權，占取得公有地總面積八十五％；其次為買賣取得，約占十一％；政府無償贈與為三％。

「黨產土地多數移轉給第三人或附隨組織！」黨產會估算，國民黨歷年出售土地獲利達一八九．一六億元，其中土地交易金額破億元個案，有台北市文工會大樓、婦聯會美齡樓、大孝大樓、舊中央黨部、前北市黨部大樓、國發院及各地民眾服務社。

黨產會查出，在國民黨取得公有土地中，透過「轉帳」方式接收原屬於國有財產的日產土地，總計有七十四萬多平方公尺，又以台南竹子門農場土地為最大筆。

處分土地 逾八成出售給第三人

據統計，被國民黨處分的黨產土地中，有九十八萬多平方公尺土地是出售給第三人，主要有木柵國發院、竹子門農場等土地；出售給附隨組織的土地約十七萬多平方公尺，包含婦聯會美齡樓土地、大孝大樓。

黨產會發言人施錦芳表示，本次為黨產會成立以來，全面性對國民黨曾持有及已處分土地，所做的土地面積統計，可看出國民黨土地多取自國產，過去持有土地逾九成都被出售移轉，並查出國民黨有遺漏申報財產，若為不當取得財產，未來都會依法辦理追討。

國民黨處分土地概況表

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