傳柯昌配？ 黃國昌：兩黨是競爭關係

2019-09-20

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，以徵召立委黃國昌為主要考量，並呼籲台北市長柯文哲放棄「兩岸一家親」想法，才有合作可能。黃國昌昨受訪時強調，他沒有選總統的意願，他認為，與柯可以公開討論政策，談到選舉合作就太遠，且時力和台灣民眾黨也是處於競爭的關係。

無法支持兩岸一家親

對於柯文哲認為，他與時力的兩岸路線「只是嘴巴講的話不一樣」，內容都是堅持台灣主體性。時力黨主席徐永明回應說，「蘋果、芒果不一樣就是不一樣，時力兩岸路線不容柯市長各自表述」；徐永明強調，時力兩岸路線不只是堅持台灣主體性，更認為應該與中國劃清界線，最重要的是絕對不接受「兩岸一家親」。

黃國昌也說，他個人立場從未改變過，無法支持兩岸一家親。

對於時力黨中央考量徵召參選總統一事，黃國昌昨受訪時重申，他對總統提名一事「毫無所悉」。被問及參選總統意願，黃國昌表示，目前最重要的工作是國會的職務，當前台灣面臨諸多困難，許多四年前承諾的改革到目前為止並未完成，希望能在最後一個會期達成。

對於是否接受徵召？黃國昌表示，他沒有意願，也不在待辦事項中，若真要理性討論，他希望看到的是，在接下來的選舉中，無論是總統或立委選舉，不同候選人能在公共政策上多多討論。

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