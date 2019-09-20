傳柯昌配？ 柯文哲：每天都有驚悚消息

2019-09-20

〔記者陳璟民、蔡彰盛／綜合報導〕政壇最新爆出台灣民眾黨主席柯文哲與時代力量立委黃國昌，「柯昌配」競選二○二○年總統的話題，柯昨在聯訪時訝異地說「每天都有這種驚悚的消息」；但對媒體問說，時力若徵召自己人當副手，不會奇怪嗎？柯回應表示：「這個世界上，什麼奇怪的事都有。」

鴻海創辦人郭台銘已表明不會透過政黨推薦參選，柯文哲是否與郭態度相同？柯對此則稱「明天的事情明天再煩惱」。

稱大家都堅持台灣主體性

對於時力對柯文哲的兩岸路線表達疑慮，柯認為，台灣的主體性、優越性及建設台灣的民主自由，這些大家都一樣，「我們只是嘴巴講的話不一樣」。

柯文哲曾批評藍綠兩黨總統初選民調將他當假想敵，結果「沒有正當性」，引發民進黨主席卓榮泰反嗆：「參選的正當性是由民進黨的機制決定，不是柯文哲。」柯昨則用台語俗諺「贏筊走人，毋通贏筊又要贏話」回應。

兒拱參選 柯媽：政治太黑暗

至於柯母何瑞英對於柯選總統一事，要柯文哲「先登記再說」，柯昨受訪說，有跟母親講，登記要花一百萬元，連署一定要展開，「不能先登記，然後明天I am sorry。」

有媒體問柯文哲是否會請母親參選？柯噴笑地答說：「她如果愛選，我叫她去選新竹市立委算了。」柯媽對此回應說，絕不可能出來選，「因為政治這條路實在太黑暗了！」

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