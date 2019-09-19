請假3個月拚選舉？ 韓國瑜：目前沒規劃

2019-09-19

〔記者葛祐豪、洪定宏、黃佳琳／高雄報導〕高雄市多位民進黨議員昨召開記者會，爆料市長韓國瑜將從十月起，連請三個月無薪假，挽救岌岌可危的選情。韓國瑜對此回應表示：「目前為止，沒有請假規劃。」高市新聞局長王淺秋在媒體追問市府可否保證市長不會請假時，竟反嗆說：「你可以保證不會離婚嗎？」

民進黨：拒絕質詢人形立牌

高雄市議員康裕成、簡煥宗等昨召開「拒絕質詢人形立牌」記者會，爆料韓國瑜將於十月十一日起，連請三個月無薪假拚總統大選。

簡煥宗痛批，本會期是預算會期，審查高雄市政府明年度的預算，如果韓國瑜確實將請假三個月，那麼法定七十天的會期，韓國瑜有六十三天不在議會，顯然違背市民託付給市長的權利和義務。

康裕成說，因韓國瑜有薪假的額度已經用完，他將成為中華民國首位自願請三個月無薪假的直轄市長。議會開預備會議時，民進黨團將提案變更議程，把總質詢調到市長施政報告後進行，即從九月三十日開始，總質詢後再進行部門工作報告、預算審查。不過，此提案需三分之二議員同意才行。

對此，高市議會國民黨團總召曾俊傑表示，定期大會的議程已經由程序委員會確定，當時民進黨團也沒有意見，現在無法支持更改大會議程。

高市府新聞局則對民進黨議員的爆料回應指出，「我們了解民進黨議員對韓市長深切的關心及未雨綢繆的擔心，目前並沒有相關規劃，如果有的話一定向議員報告。」

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