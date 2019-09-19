焦點評論》黨紀變形蟲

2019-09-19

記者施曉光／特稿

鴻海創辦人郭台銘最近一連串有如賽車飄移甩尾、變幻莫測的政治動作，讓國民黨全黨上下進退失據，有如洗了一場三溫暖。對於郭先退黨、再退選，國民黨前倨後恭，黨紀問題，虎頭蛇尾，若較先前處理陳宏昌、楊秋興只是批評韓國瑜一人就開鍘問斬，指著全黨破口大罵的郭台銘，只因急踩煞車不選總統，就可以高高舉起，輕輕放下，也算可謂「若為選舉故，黨紀皆可拋」。

在郭台銘十二日退黨當天，國民黨召開記者會，揚言黨紀處分，事後還聲明痛罵郭台銘「演戲」、欺騙黨的已故領導人。郭十六日宣布棄選後，國民黨一百八十度轉彎，不但盛讚郭台銘有「國際級企業家的高度與氣度」，並稱始終堅信郭會在關鍵時刻做出最佳抉擇，黨紀問題也已經變成「情節不嚴重」，黨魁吳敦義昨更是一句：「他都宣布不選了，我還開鍘！」就此一筆勾消。

不過一個多月前，楊秋興八月十二日在臉書爆料韓國瑜小三、酗酒、夜店都是現在進行式，八月十五日就被國民黨高雄市黨部開除黨籍；中評委陳宏昌八月十一日批評韓國瑜過去吃喝玩樂抱女人，新北市黨部更是火速在隔天就通過開除陳的黨籍。

如果楊秋興、陳宏昌質疑韓國瑜人品爭議，國民黨所謂「以不實言論詆毀」總統參選人的考紀處分合理，郭台銘批評國民黨是「個人利益及權力分贓的平台」、「分贓與腐朽文化」，難道沒有違反「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第五條規定「黨員公開聲明退黨有損黨譽或加入其他政黨者，予以撤銷黨籍或開除黨籍之處分」？

郭衝著國民黨招牌出言不遜，黨中央卻雷聲大、雨點小，完全不符比例原則，更恐怕招致外界戲謔為「國瑜黨」。

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