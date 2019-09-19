真的不選！ 郭董不會等親民黨提名

2019-09-19

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨強調，郭台銘要她對外表達明確態度，不參與連署競選總統後，也沒有在等親民黨提名，「絕對沒有這樣的事，請大家不用再擔心了。」

蔡沁瑜：郭決定不選就不會再變

不過，蔡沁瑜說，即便郭不選，郭仍希望將初選時提出的零到六歲國家養、百億身障基金等構想化為政策實現，這得透過國會力量，「郭柯王合作勢在必行」。

有郭粉還在期盼郭台銘十一月可接受政黨提名，蔡沁瑜明確表達：「郭先生是一個企業家，基本上他做任何事都深思熟慮，既然下決定就不會再改。」

蔡沁瑜也表示：「郭先生希望推動初選提出的政策，希望從體制外的力量往體制內推動，我們希望讓政府知道，這些是需要做的，也希望國會支持；我們希望與理念一致的人一起來合作，包括台灣民眾黨，也包括王金平院長提出的大聯盟。」

國民黨也對郭喊話，想吸納郭的政見；蔡沁瑜則表示：「目前沒有朝政黨合作考慮，郭台銘先生認為，提出的政策若大家喜歡、覺得重要，他都不會藏私。」

蔡沁瑜強調，接下來郭台銘要做三件事︰一是舉辦全台粉絲感恩餐會；二是成立國家政策智庫，繼續推動零到六歲國家養、百億身障基金等政策；三是引進日本松下政經塾的概念，培養一些優秀人才幫國家社會服務。

前總統陳水扁質疑郭退選是有來自中國壓力？蔡沁瑜強調：「絕對沒有，中華民國選舉是台灣自己的事，希望不要再自我矮化。」「中國或國台辦的態度，跟我們完全無關。」

蔡沁瑜也澄清柯拒當副手，讓郭決定不選的說法。她說，這是倒果為因，郭一度考慮郭柯配，也曾詢問過，但柯文哲斷然拒絕就沒有再考慮這個選項，「絕對不是他不當副手，我們就不選。」

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