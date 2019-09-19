綠換蘇治芬上陣 對決張嘉郡

2019-09-19

選情近年最激烈

〔記者詹士弘、鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣第一選區（海線）民進黨立委候選人出現「換將」戲碼，由於原提名人許忠富退選，中執會昨改徵召前縣長、現任立委蘇治芬再度出馬，將對上國民黨提名的前縣長張榮味的女兒張嘉郡。地方政壇預料，明年海線立委選戰藍綠對決，將是數年來選情最激烈的一次。

曾任兩任縣長的蘇治芬，本屆立委任內就積極運作由前麥寮鄉長許忠富接班參選。許忠富在麥寮鄉長任內頗有建樹，尋求連任時原本預估為同額競選，可以輕易連任，卻在登記截止前放棄參選，並由原代表會主席蔡長昆在最後時刻登記參選，宛如將鄉長職務「私相授受」，引發輿論譁然，地方發起廢票聯盟抵制，蔡長昆也創下台灣地方自治史紀錄，廢票數竟是當選票數的兩倍，許忠富的聲望也一落千丈。

民進黨立委初選時，許忠富仍然因蘇治芬的力挺而勝出，獲得提名，但棄選鄉長的陰影卻如影隨形，地方異聲不斷；國民黨的氣勢又在原本表態參選的雲林農田水利會長林文瑞禮讓張嘉郡後上揚，引發民進黨的危機意識。

由於「換將」傳聞不斷，蘇治芬與許忠富之前展開三百公里苦行，爭取地方支持，並堅稱許忠富會參選到底，不料最後仍以「換將」收場。

許忠富稱，一切尊重黨的安排；蘇治芬則表示願意承擔參選立委的責任。

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