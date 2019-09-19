政黨輪替3年 台67人在中國失蹤

2019-09-19

〔記者呂伊萱、姚岳宏／台北報導〕近來頻傳國人赴中國失蹤案件，海基會昨公布一項統計數據，二○一六年五月政黨輪替後接獲一四九件台灣人赴中國失蹤的陳情案件，其中八十二件經查後確知狀況，但仍有六十七人至今「音訊全無」。

海基會接獲149件國人失蹤陳情案

有關國人赴中國失蹤案件，包括屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居八月二十日之後失聯，後來中國證實其因「涉嫌危害國家安全」遭拘留，至今沒有進一步消息；南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹去年七月赴中國後也失聯，之後才傳出被羈押在福州某看守所；在中國「被認罪」判刑的NGO人士李明哲，同樣因國安理由，從二○一七年三月被關押至今。

海基會發言人蔡孟君表示，根據海基會統計，二○一六年五月後接獲一四九件台灣人赴中國失蹤的陳情案件，其中八十二件經查後確知狀況，但仍有六十七人至今音訊全無，情形並不明朗。

至於目前總計掌握有多少國人在中國失蹤，海基會僅表示仍在彙整中。

據了解，赴中國後失蹤、失聯，原因多是經商失敗、躲債或感情糾紛，因涉國安而遭逮捕案件並非最大宗，有時甚至只是單純不想和家人聯繫。

李孟居、蔡金樹被押 中方沒通報

刑事局指出，根據法務部簽訂的兩岸司法互助協議，只要有台灣人在中國涉犯刑事案件，就會透過「限制人身自由通報」通報我方，刑事局則是法務部委託的通報對口單位，但目前失蹤的李孟居及蔡金樹，刑事局卻未接獲兩人通報狀況。

刑事局解釋，目前兩岸通報狀況主要針對刑事案件犯罪確定者，如尚有共犯待查等重大刑案，或涉及政治等國安案件，中方都不會通報我方。

刑事局強調，目前兩岸「限制人身自由通報」仍暢通；但為何目前國人在中國仍有六十七人失蹤，警方透露，依照過往的情況，台人赴中失蹤與家人沒有聯繫的狀況很多，例如生意失敗、在台涉案跑路到中國者，都有可能與家人斷絕聯絡，並不一定是被中國逮捕。

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