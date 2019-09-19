高雄市文化局考核約聘雇 Wecare高雄控整肅異己

2019-09-19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局昨天開會通過「約聘雇人員考核原則」，其中第三條提到，約聘雇人員只要有「存心刁難」、「破壞紀律」等情事，可簽報局長立即開除。Wecare高雄認為，威權時期用來羅織罪名的情況正在高市文化局上演中。

文化局：純屬斷章取義 非事實

對此，高市文化局澄清表示，純屬斷章取義，並非事實，且有醜化污衊本局之嫌。該原則的草擬均比照公務人員考績法相關規定，依程序規定辦理，建議外界應細看條文而非斷章取義。

Wecare高雄指出，文化局訂定的「約聘雇人員考核原則」，是高市府唯一一個局處自訂法規，準備用來整肅異己，原因無他，文化局醜聞一直爆，事務官動不了，就找一年一聘的約聘雇開刀。

Wecare高雄：動不了事務官 找約聘雇開刀

Wecare高雄表示，約聘雇人員因為不是事務官，考績甲乙丙跟年終以及工作獎金無關，簡單講，約聘雇人員怎麼做都不會多錢也沒有晉級加錢，只拿一份死薪水；而約聘雇不是沒有考績，而是用每一季分數評鑑，原本制度就規定，平時考核分數績效不好就可以不續聘。

但文化局通過的「約聘雇人員考核原則」，第三條在法規內洋洋灑灑列了十二大罪狀，可以簽報局長立即開除，包含「洩漏機密、侮辱長官、挑撥離間、誣陷同事、破壞紀律、言行不檢、損害聲譽、存心刁難、曲解法令、不良後果、圖謀不法、貽誤公務」等。

文化局：情節重大 才會送考績會

文化局反駁指控，指為加強管理並落實考核，市府其他機關對於公務人員及所屬約聘雇人員也多訂有平時考核原則及相關規定，文化局比照公務人員考績法，擬定約聘雇人員考核原則並於昨天局務會議中討論。為確保對外服務不致有刁難民眾或損害團體紀律情節重大情形，除規定情節重大並查有確實證據，同時給予當事人陳述的機會，送考績委員會審議確認。

文化局強調，相關考核原則，公務人員及約聘雇人員皆比照一體適用，上述條文中強調需情節重大且查有確實證據，而且也會給予當事人說明陳述機會並經考績會多數決，絕無權威時代故意羅織罪名情形，也希望外界不要斷章取義。

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