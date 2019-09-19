台中》見證民主老屋 張溫鷹前服務處遇火劫

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市位於中區成功路的一處民宅昨天下午疑因施工焊接的火星，引燃雜物而起火，火勢一發不可收拾，延燒隔壁兩棟民宅，消防局花了一個多小時撲滅，撲滅後赫然發現掛著前市長張溫鷹服務處的招牌。
消息傳出，政壇不禁緬懷，這個服務處應該有三十年以上，見證了台中及台灣民主政治的發展。
屋齡有150年 曾設省議員、市長服務處
目前從事牙醫師工作的張溫鷹，一聽到前服務處所在地發生火警，立刻去電詢問當年老鄰居是否平安，知道無人傷亡，直說「大家平安就好！」她說，此處是老家，自己從小生長到大的地方，屋齡至少一五○年，阿公、阿嬤開店賣餅，後來她擔任省議員、市長，也在此設立服務處，牙醫診所也開在那裡，但因地方過於狹小老舊，又是連棟房屋難維修，約二十幾年前轉手賣出，但仍經常回去探望鄉親。
民進黨聚會場所 黃信介、施明德都來過
張溫鷹指出，老家位於中區老市區當時的繁華地段，黨內大老黃信介、施明德都曾去過，「很多老朋友，大家都知道那個地方！」是黨外時代到民進黨成立，同志的聚會場所。
張溫鷹表示，房屋轉手後也將服務處招牌拆除，但不知為何又被放上去。她也說，該區域比較老舊，房舍都有上百年歷史，附近從遠東百貨、自由路房屋都曾發生火警。
張溫鷹曾當選省議員，並是台中市首位民進黨籍議員，也是首位女市長，她的前服務處昨天下午一時許起火，並延燒鄰近兩棟民宅，四位居民倉皇逃生，警方封閉周圍道路，耗費一個多小時才撲滅火勢，幸無人員傷亡。
疑工人焊接火星惹禍 火勢 1小時後撲滅
身兼中市城心經濟文化觀光發展協會理事長的中區公園里里長林幸杰說，前兩年他租下此處，想開闢為里民活動中心，當民眾教室、社區關懷與送餐服務據點，城心發展協會與建築師團隊，未來也會進駐。
至於起火原因，林幸杰指出，協會委託工人整修，研判在二樓焊接鋼骨時，未注意到火星掉落而引發火勢。