雲林海線立委民進黨換將 徵召蘇治芬

2019-09-18

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕下屆立委選戰雲林縣第一選區（海線）出現變化，民進黨中執會今日將通過前麥寮鄉長許忠富退選，徵召立委蘇治芬案，由蘇治芬對決國民黨前立委張嘉郡。

民進黨中執會今天將通過提案

民進黨主席卓榮泰昨天到雲林與地方人士座談，針對換將一案說明，也獲地方人士支持，確定在今天中執會提出「接受許忠富退選決定，重新徵召蘇治芬」建議。

卓榮泰針對初選結果調整，向地方黨部及所有幹部表達歉意，他說，雲林是台灣民主防線，這條防線不能出錯，這是情勢改變所致，但也向大家表達感謝，有勇氣、義氣為雲林這場選戰，挺許忠富、支持蘇治芬，讓中央黨部可以這樣彈性改變，二○二○年台灣要贏就要守住雲林。

許忠富︰為台灣民主 配合黨打拚

許忠富指出，香港事件讓人深刻體會到民主自由的價值，二○二○年台灣不能輸，大局就是要讓台灣好、台灣贏，如果能為雲林打拚，為台灣民主爭一口氣，未來會尊重、配合黨打拚。

蘇治芬︰全力以赴 邀許當總幹事

蘇治芬表示，黨徵召她出來參選立委，她會接受，並全力以赴，也會邀請許忠富擔任競選總部總幹事，並拜託大家陪她一起打這場選戰。

對民進黨陣前換將，國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，這是一場醜陋的政治謊言，視人民為無物的醜陋劇。民進黨去年底剝奪了麥寮人鄉長選舉權，原本承諾要給麥寮人一席立委又跳票，該不該給人一個交代？

張嘉郡說，民進黨口口聲聲說要民主進步，卻做出這樣違反民主、操弄民意、玩弄民意的做法，有點意外。

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