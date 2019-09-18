造謠陳菊貪污挨告 女韓粉求饒

2019-09-18

〔記者張瑞楨／台中報導〕七月在支持罷免韓國瑜的煎餅店內，罵女學生等人「去死」而成名的楊姓女韓粉，八月在自己臉書與各挺韓的社團內，造謠指陳菊貪污五百億元挨告，事隔一個多月，楊女在自己臉書向陳菊道歉說，自己一時衝動，卻被有心人士拿去大做文章，「您（陳菊）大人有大量請您放過我」，「對不起我以後不會了，您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，台灣不能沒有您們的。」

罵煎餅店女學生去死、高植澎混蛋

但楊女不承認自己撰寫造謠文章，她在道歉文中說，她是無聊看到造謠文章，「我一時衝動就轉貼出去洩憤」，「我真的沒有（撰寫造謠文章），我是冤枉的」，對比她八月六日造謠文中，宣稱謠言來源是「據調查局官員傳出的消息」，前後說法矛盾不一。

臉書道歉 喊冤沒寫造謠文 只是轉貼

楊女挺韓不遺餘力，四月間她見到前澎湖縣長高植澎，在臉書中質疑韓國瑜之妻李佳芬沒有把版稅捐出，遂辱罵高植澎「混蛋」、「丟臉」等，被高植澎控告妨害名譽罪，橋頭地檢署預計下週開庭。

稱陳菊是總統左右手台灣不能沒有您

八月六日楊女又在自己臉書與數個韓粉臉書社團內，散佈謠言指陳菊貪污五百億元，韓國瑜自知有死於非命的風險，絕口不提陳菊貪污之事，是正在等候時機，陳菊因而控告楊女涉嫌妨害名譽罪。

該案將於下月八日開庭，不料，楊女十五日深夜在臉書撰文道歉，不過，長篇道歉文多數是描述自己因挺韓而遭遇到的污衊與委屈，打出哀兵牌，「您大人有大量請您放過我，跟法官求情原諒我吧」，她說：「我一定會修正自己的言行舉止，以後不會再亂傳東西，也會告訴大家陳菊小姐是個有肚量的好人。」

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