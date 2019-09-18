拯救高雄藝文 3黨批「韓為首的文化浩劫」

2019-09-18

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕大港開唱傳因政治介入而停辦，民進黨、時代力量及台灣基進等三黨代表，昨天在高雄簽訂《願榮光回大港—「光復高雄．文藝復興」認同書》，批評在韓國瑜主政下，「高雄正面臨一個以韓國瑜為首的文化浩劫」，訴求罷免韓國瑜，拯救被破壞的高雄藝文。

民進黨、時力、台灣基進代表 簽認同書

對於大港開唱停辦，高雄市文化局強調，市府自二○一○年起，與民間單位合作辦理大港開唱音樂祭，即使新市府團隊上任後，仍秉持扶植初衷，持續補助經費及投入行政資源，不可能有政治力介入。

韓：市府團隊絕不可能查文化團體水表

高雄市長韓國瑜也針對明華園傳遭查水表強調，市府團隊絕不可能查文化團體水表。他說，未來希望所有文創團體來高雄能夠合作愉快，並帶給高雄市民更多歡樂。

高閔琳：大港開唱竟遭抹黑打壓

民進黨高雄市議員鄭孟洳、高閔琳說，大港開唱是高雄人的驕傲，更是「高雄價值」的呈現，韓國瑜團隊以補助金額過高去調查，這只是個藉口，實際上是認為大港開唱政治不正確而打壓。

她們說：「高雄正面臨一個以韓國瑜為首的文化浩劫，正摧毀真正擁有高雄價值的文化品牌。」韓市府為了選舉操作，對一個參與人數逐年成長，甚至可以吸引七成非高雄本地的遊客，能帶來實際經濟效益的金雞母「大港開唱」的抹黑打壓，葬送了高雄人的驕傲。

黃捷：政治不同 就要追殺音樂活動

時代力量高雄市議員黃捷指出，一群對於高雄有滿腔熱血的音樂人及策展人，被政治追殺而心灰意冷，才選擇離開，「他們在意的是，為什麼韓國瑜市府只因政治的不同，就要追殺音樂活動？」

李雨蓁：高雄文化質感遭嚴重打擊

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，韓國瑜就任九個月以來，高雄的文化質感遭逢重大打擊，也取消首次移師棧庫群的高雄燈節，在沒有市府宣傳支援下，棧五庫也暫時關閉。

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