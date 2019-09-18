柯文哲不選 徐立信:民眾黨難過5％門檻

2019-09-18

〔記者郭安家、陳璟民、蔡亞樺／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘不參選二○二○總統，影響台北市長柯文哲立委布局；無黨籍台北市議員徐立信原要代表郭柯聯盟角逐第五選區（萬華、中正）立委，但徐昨表示，若柯也不選總統，他就要仔細評估自己是否參選，呼籲柯勇於承擔。不過，台灣民眾黨第三（中山、北松山）、第八（文山南中正）選區立委參選人何景榮、張幸松仍堅定參選。

徐立信表示，若總統參選人只有總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、前副總統呂秀蓮，明年大選會變成藍綠勢力對決，沒有第三勢力空間；若柯未參選，他評估民眾黨能否過五％門檻都是問題，區域立委參選人一定全掛，他也會仔細評估要不要選。

向民眾黨自薦角逐第八選區立委的民進黨前文山區主任張幸松認為，郭沒連署選總統，十一月可能還有變數，宋、郭可能談合作。何景榮強調選到底，要為新住民發聲，不因任何人選不選總統而停止。

另一方面，各界關注柯文哲是否「下海」參選、下半年還有到中南部行程拉抬民眾黨政黨票？台北市產發局長林崇傑昨於議會答詢議員林亮君、鍾沛君時強調，「目前還未規劃」，而柯過去下鄉，都是跟地方商圈，南部產業及農漁會對接；但此言立刻遭鍾酸說，既然柯下鄉是與產業對接，希望柯不要不選總統就不下鄉。

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