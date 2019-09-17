三中案開庭╱馬稱未指示華夏賣余建新 檢方反駁

2019-09-17

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理國民黨賤賣黨產「三中案」，昨傳喚被告、前總統馬英九，針對中投公司出售華夏股權案進行準備程序。馬強調他不是中投董事，不清楚細部合約，也未指定將華夏賣給榮麗公司的余建新，是談妥交易後，時任行管會主委張哲琛才上簽呈「告知」他；但檢方認為馬並非事後才知，而是事前就指示賣給余，簽呈是讓馬批示，而非只是告知。

馬英九在庭訊中答辯，他只有以黨主席身分向張哲琛表達處理黨產的大方向，但未參與華夏交易案，張談完後認為有必要讓黨主席知道，才上簽呈告知他，他批示「如擬」是表示知道了。

檢察官黃聖反駁，馬並非事後知情，也不是單純向張表達意見，而是事前就已知道余建新的資產不足，仍決定將華夏賤賣給榮麗，指示張哲琛等人去找余商談簽約，張談妥再上簽給馬批核。

法官要求馬解釋何謂大方向、小方向？ 黨主席對黨產處分怎會事後知悉？是有責無權還是有權無責？馬律師答說，馬除了指示四大原則，也在中常會宣示以最高道德標準實踐黨退出媒體的承諾，交易的事由中投專案團隊洽談，且有律師確保合法性，馬未圖利任何人。

馬英九庭訊後說，他會提供法官符合事實的證據，「事實真相只有一個，我對我的清白有信心、對法院的公正有期待」。

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