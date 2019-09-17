台索斷交 蔡：不會任人予取予求

2019-09-17

不與中競逐金錢外交 中國影響台灣選舉的企圖不會得逞

〔記者蘇永耀、涂鉅旻／台北報導〕台灣與南太國家索羅門群島斷交，蔡英文總統昨晚召開記者會做出回應，總統除譴責中國以金錢打壓台灣人的國際空間外，也表示來自中國的壓力只會更大，但台灣人不會屈服，中國影響台灣政治和選舉的企圖也不會得逞。

總統強調，面對中國霸凌，台灣必須要勇敢團結，走向世界。我們沒有退路，不能畏縮妥協，必須一致對外，走出自己的路。

總統在國安會秘書長李大維及外交部長吳釗燮陪同下舉行記者會說，索國政府與中國建交的決定，我們要表達強烈的遺憾與譴責。她並說，多年來台灣對邦交國的態度，就是當一個真誠的朋友，竭盡心力，誠意待人，但是面對中國的介入打壓，我們也絕不受威脅，不會任人予取予求。

總統指出，過去幾年，中國一再透過金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間，也要給予最嚴正的譴責，這不僅是對台灣的威脅，更是對國際秩序的公然挑戰和破壞。

總統指出，台灣不會和中國競逐金錢外交，應付不合理的要求，這不是我們做外交的方式。更何況中國的金援承諾，經常只是空頭支票。而台灣為索國人民所做的，特別是醫療、農業、教育、文化上的協助，也從來不是金錢可以衡量的。

對於即將關閉的大使館與撤回的技術團及醫療團成員，蔡英文總統表示，很感謝這些為了兩國邦誼奮戰到最後一刻的外交戰士。合作計畫無法持續，確實很遺憾，這也是索國人民的損失。

蔡總統也感謝索國國內支持台灣的朋友和人民，也感謝國際上協助斡旋此事的盟友。邦交生變的確是一個挑戰，但台灣在全世界還是有許多好朋友，並肩作戰，我們並不孤單。

總統指出，這幾年來，中國正透過斷我邦交國的方式和各種加壓手段，打擊台灣的民心士氣，迫使台灣接受「一國兩制」。相信二千三百萬人民的答案都是「不可能」接受「一國兩制」，是台灣最大的共識。挖走台灣的邦交國，就算能夠製造一時的輿論，對於兩岸關係的發展，終究是百害而無一利。

蔡英文也批評，中國的舉措，無論是針對軍購F-16展開報復，或是為了香港「反送中」事件轉移焦點，都不會影響台灣人民的信念和團結。而不論是邦交國或者說非邦交國，中華民國台灣會一直與世界交朋友，如同所有的主權國家一樣。

陸委會：國人更認清中國「一中」政策

陸委會也批評北京當局在我國大選前操作打壓、圖謀影響選情，步步進逼、迫害台海和平和侵害台灣權益，並非光明磊落之舉，台灣人民不會因此改變對兩岸關係的堅定主張，也更加認清中國「一中」政策，就是蠻橫地消滅中華民國；其在我大選前意圖擾亂民心之惡劣行徑，更不可能得逞。

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