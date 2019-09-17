民進黨團本會期不列優先法案

2019-09-17

〔記者謝君臨、林良昇／台北報導〕立法院第九屆第八會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢。本會期民進黨團決議不列優先法案，將先處理法定事項，包括總預算案、審計長同意權及軍購特別預算案等，至於「中共代理人」修法尚待凝聚共識。國民黨團則列出廿七項優先法案，主軸放在「拚經濟」及年金改革釋憲後的違憲部分。

民進黨團書記長李俊俋表示，由於本會期特別短，再加上明年一月大選，現在初步的規劃就是先把法定事項完成，包括審計長同意權最晚必須在九月廿七日以前通過，十月一日就要上任；第二部分則是總預算，本會期是預算會期，將儘速審議完成。

中共代理人法 待凝聚共識

至於外界關心的「中共代理人」修法，李俊俋強調，從來沒有暫緩或不審，因法案牽涉非常廣，若一開議就討論，因國民黨團勢必全力杯葛，整個會期就掛了。他說，會持續凝聚共識，待法定事項處理完再討論。

民進黨立委羅致政指出，「中共代理人」修法有很多不同的版本，「犯罪明確化」是非常重要的，如何同時在國安和台灣自由、民主、人權之間取得平衡，也是必要考量。

國民黨團昨舉行立法實務研討會，列出廿七項優先法案，主軸放在「拚經濟」，提出服務業轉型、提高薪資、青創、天災假等相關法案，推動不在籍投票也列入優先法案中。國民黨團也因應年改釋憲「部分違憲」，將修正年改相關條文，對於年改極端不合理的部分，也會提出修法。

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