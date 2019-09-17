隨著因緣走 王要觀望到11月

2019-09-17

〔記者邱燕玲／台北報導〕中選會受理申請總統、副總統選舉被連署人今天截止，國民黨立委、前立法院長王金平近期不會有動作，依舊維持「隨著因緣走」的基調，但相關人士私下籌組第三勢力大聯盟的動作並未停止，王金平預計將繼續走到十一月再做最後決定。

郭柯王陣營十日曾各派幕僚一人共同到中選會詢問連署相關事宜，對外營造三方結盟的氣勢，不過這段期間郭柯王大多是兩兩會面，少有三人共同坐下來談的機會。

第三勢力大聯盟持續籌備

郭台銘十一日到王金平立法院辦公室送中秋月餅，王以「祝郭台銘心想事成」表達態度，未直接言明支持，避免被國民黨開除黨籍；王金平昨未出席國民黨立法實務研討會，未來一個月也不會有太多的動作，將視韓國瑜、郭台銘的後續情勢再做決定。

相關人士私下串聯籌組第三勢力大聯盟的動作並未停止，仍持續運作中，由於十一月十八日至廿二日是中選會受理總統候選人登記的期限，預計王金平將繼續走到十一月，這一段期間就觀察韓國瑜、郭台銘在二○二○大選的熱度，再做出相關因應。

如果郭台銘不參選，或郭台銘宣布參選後聲勢無法拉抬，或是韓國瑜支持度持續下滑，王金平就可能透過第三勢力大聯盟的推薦參選總統；也因此，王金平近期只要被問到是否參選總統的問題，都回答「參選到底不變」，並未放棄參選的可能，只是要看政治情勢如何發展而已，由於非操之在己，王也只能回答「隨著因緣走」。

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