柯做最後遊說 郭仍決定不選

2019-09-17

〔記者沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨深夜十一時表態不參選二○二○，過去一直力拱郭參戰的台北市長柯文哲，昨一整天對此議題都推說「不曉得」、「應該去問郭」，甚至晚間接受電視專訪也不願正面回應。本報獨家掌握消息，柯昨上午悄悄離開市府，希望對郭做最後的遊說，豈料郭深夜表態不選。對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩昨晚僅說，「明天由市長統一回應」。

柯文哲昨早受訪，面對媒體追問若郭台銘不選的話，會考慮參選嗎？柯文哲直呼「天啊！」「我們怎麼準備？這個太倉促了，我再想想看。」

根據記者掌握資訊，柯接受媒體堵訪後，昨上午十一點直接從市長專用電梯到地下室，特地不搭市長專用的公務車，刻意換車，僅帶一位秘書出去，由於行程隱密，不免讓外界聯想是與郭見面。

記者求證台北市政府發言人周台竹，詢問昨上午十一點外出行程是否去見郭台銘？周台竹表示，不清楚此事。半個多小時後周致電記者，表示柯市長應該沒有出去、無公開行程；記者追問是否為保密行程？周跳針說，目前無法聯繫市長，但問核心同事說柯沒有公開行程。

柯︰認真準備民眾黨立委選舉

柯昨晚接受電視專訪，對於郭不選，柯要如何因應？柯回以「就很認真準備民眾黨的立委選舉」，自己也來不及在剩下三分鐘找到副總統人選、備好資料跑去登記，他還笑問「不然你有建議副總統人選嗎？」

主持人提醒，還有親民黨跟時代力量兩個政黨可以推薦總統候選人，柯有兩個月的時間可以思考。柯對此僅說「等明天過了，你再開始問我這個題目」。柯表示，總統大選不是里長選舉，只要宣布參選，旗子拿出來搖一搖就有票。

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