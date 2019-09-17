郭不選 民進黨︰回歸英、韓選局

2019-09-17

〔記者楊淳卉／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨晚聲明不參與二○二○連署競選總統，蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄昨表示，國民黨內部複雜的問題，外界無從理解與評論，對郭董的選擇表示尊重，也歡迎他在未來持續對政府提出各項建言。蔡總統會善盡現任總統的責任，全力以赴做好各項施政，讓台灣在各方面不斷進步，讓人民過更好的生活。

民進黨人士指出，從近期民調來看，郭台銘吸收到總統蔡英文的選票超過韓國瑜的選票，就程度上而言，選戰回歸「英、韓格局」會讓選戰單純，尤其面對聲勢無量下跌的韓國瑜，選舉的態勢會逐漸明朗。

阮昭雄強調，面對中國步步進逼，二○二○確實是攸關兩千三百萬台灣人民與國家未來的關鍵。蔡總統多次強調，她努力的方向就是團結所有的力量，捍衛中華民國主權和台灣的永續發展。

民進黨發言人李晏榕表示，「對於郭台銘先生晚間的不參選聲明，我們予以尊重」。

知識藍、經濟藍心中憤恨

恐成壓倒韓最後一根稻草

民進黨人士指出，郭台銘不選後，總統選戰格局回歸到「韓與非韓」，今年選舉主題就是「討厭韓國瑜」，原本寄望郭台銘、不能接受韓的淺藍選票，就要面臨抉擇。對非藍不紅的選民而言，如何防止韓國瑜崛起，會是選票的重要考量，中華民國保衛戰就是要不要抵抗韓國瑜的選戰。

民進黨人士說，雖然國民黨喊保衛中華民國，但推出的是去中聯辦背書一國兩制的韓國瑜，對深藍選民而言更是情何以堪。對於所謂知識藍、經濟藍，原本寄望有企業經營實務的郭，但現在面對韓國瑜，心中憤恨可想而知，這些是否會成為壓倒韓國瑜的最後一根稻草也值得觀察。

他指出，韓國瑜荒腔走板的狀況，會連帶拖垮本來期待郭台銘做為備位母雞的國民黨立委，國民黨立委將被迫為韓國瑜背書，立委選情可能因「小雞背不成材的母雞」面臨全面崩盤的危機。

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