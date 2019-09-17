郭不選了 韓盼當面請益

2019-09-17

〔記者王榮祥、林良昇／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘昨深夜拋出震撼彈，宣布不參與二○二○連署競選總統，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室昨晚聲明，「仍會盡一切努力，爭取郭董事長的支持與協助，韓國瑜市長也會透過各種管道，希望能夠有機會當面向郭台銘董事長請益。」

韓競辦指出，始終相信郭董與韓市長擁有相同目標，皆希望全力為台灣人民拚經濟，捍衛中華民國，期待中華民國有更好發展。競選團隊也會持續調整選戰策略，掌握自己的步調，為了二○二○年能夠翻轉台灣奮力一搏。

另，有別於郭退黨時，國民黨酸「要選就選吧！何苦演出這段戲」，在郭聲明不參選後，國民黨昨大讚「感受到郭董國際級企業家的高度與氣度」，懷著忐忑不定的心情終於落下，紛紛擾擾已經落幕，應該放下過去，向前看。

國民黨強調，一直堅信郭董會在關鍵時刻做出一個最佳且有利中華民國的抉擇。「本黨同志必當團結一致，全力輔選總統與立委參選提名人，總統勝選，立委達到六十席目標，重返執政，撥亂反正。」

昨天白天，郭台銘參選總統與否仍不明朗，國民黨主席吳敦義下午出席國民黨立法實務研討會，會前被問到距離郭台銘登記成為被連署人的最後期限僅剩一日，吳仍對郭最後喊話，強調用一切可以做的事情，但是也沒有辦法確認郭能夠回頭，「我們盡最大努力」。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，郭台銘要與台北市長柯文哲合作，但這段時間，柯把郭玩弄在股掌之間，希望利用郭衝高台灣民眾黨得票數，爭取更多立委席次，希望郭不要被利用，留在藍營。

另，韓國瑜九月十五日北上參加台商秋節聯誼茶會後，隨即轉往拜會前新北市長朱立倫，雙方一對一密室會談了一個多小時。朱立倫辦公室昨對此事不證實、不回應。

國民黨內認為，會談或許涉及「韓朱配」，就算不涉及「韓朱配」，也一定有談合作的議題，代表兩人溝通順暢。

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