《北市議員揭露》特定人士把持花博廣場申租 產發局長未否認

2019-09-17

〔記者郭安家／台北報導〕台北捷運圓山站旁的花博圓山廣場市集，由台北市政府的會展基金會對外招租，假日人潮洶湧，業者申租搶破頭。台北市議員戴錫欽昨於議會質詢卻爆料，該廣場竟淪為某議員辦公室「特定關係人」的囊中物， 該人擔任八家公司聯絡人，這些公司竟連年核准、申租大滿貫，且疑似違規轉租，兩年牟利近八百萬元。台北市產發局長林崇傑昨未否認此事，強調會查明。

戴錫欽︰某議員辦公室人馬介入

戴錫欽表示，有業者屢次陳情，一直無法申租到圓山廣場，他進一步發現，該廣場活動場地包括入口廣場及花海廣場等四個區域，每半年申請一次，經由台北市花博公園展館場地申請審查會，以活動特性等六項指標審議其企劃書，且半年僅有廿四個週末可租用，若逢配合政府舉辦大型活動，還須扣除不能租借。

兩熱門場地 疑兩年轉租牟利近800萬

但戴錫欽發現，這八家公司在二○一八至二○一九年，兩年間申租入口廣場及花海廣場兩處最熱門的地點高達共卅二場、一○五天，若以一場一天約廿個市集攤位估算，每個攤位轉租一天五千元，粗估收入至少一○五○萬元，扣除花博實際總收入二六○萬餘元，業者兩年內獲利約七八九萬餘元。

疑牽線8家公司 申租成功率逾7成

至於這位「特定關係人」多厲害？戴錫欽舉例，圓山廣場最熱門的是入口廣場，每次至少五十件申租，計算其核准率不到四十八％，花博會展基金會這兩年核准入口廣場共十七場、二八○天，但「特定關係人」的八家公司中，其中一家公司就獲核准八場共卅二天，另一家公司則獲核准四場共十六天，十七場之中囊括了十二場，申租成功率超過七成。

會展中心︰無人謀不臧 有各方關切

會展中心副執行長陳文鑠回應，沒有人謀不臧，但一定有各方關切；戴錫欽追問，敢不敢保證沒關說？陳未保證，僅指申租案透過委員會審查，還會考量檢核表、企劃書等完整與否。

戴錫欽批評，現在就是有人上下其手，且他要質詢此事，就有議會某辦公室人士找他助理溝通，並問官員有沒有受到議會壓力？導致審查機制形同虛設，成為某些人中飽私囊的工具。林崇傑回應，將查明此事，如有違規轉租，將會予以停權。

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