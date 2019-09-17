《北市立委選戰》民眾黨點將搶政黨票 綠營冷處理

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨昨天完成台北市第八選區立委提名作業，但仍有第六選區、第七選區整合尚未完成，而第一、三、五、七、八選區則有台北市長柯文哲的台灣民眾黨搶政黨票，有「友柯」議員評估民眾黨基本盤有十四％政黨票，將影響其他政黨搶四十歲以下年輕選票，部分民進黨立委參選人已打算冷處理民眾黨參選人，不願炒熱對方選情。另外，民眾黨將提名民進黨前文山區主任張幸松，民進黨台北市黨部目前也不做黨紀處分。
民眾黨基本盤 估有14％政黨票
二○一六年立委選舉，民進黨在北市獲得政黨票卅九．二三％，國民黨僅廿八．四九％，其餘選票由泛藍泛綠及第三勢力小黨囊括；一位「友柯」議員評估，今年民眾黨區域立委參選人都不夠強，恐全軍覆沒，但綜合各項因素轉換成政黨票，應該會是二○一八年市長選舉柯文哲獲得五十八萬票再打三折，仍有廿萬票、約十四％基本盤。
張幸松掛民眾黨參選 綠營暫不處分
對此，民進黨台北市黨部主委陳正德表示，對民眾黨，只能說存在復仇者聯盟心態，恨不得人家落選，意圖使他人不當選，但到底影響誰很難說，就算柯文哲過去說自己墨綠，但綠營支持者認為柯是紅的，選民自有判斷；他坦言，民眾黨要搶政黨票，民進黨參選人要努力，團結再團結，至於柯「就隨他去，不要把他當作一個咖，造成這麼多討論」。
王鴻薇︰國民黨政黨票較不受影響
國民黨議員王鴻薇則認為，國民黨政黨票比較不受民眾黨影響，反而是時代力量、親民黨政黨票會受衝擊，但國民黨區域立委卻會被民眾黨有些「藍底」的參選人影響。
綜觀民進黨提名及可能提名名單，第一選區（北投天母）提名立委吳思瑤、第二選區（士林大同）提名立委何志偉、第三選區（中山北松山）徵召吳怡農、第四選區（內湖南港）則是議員高嘉瑜、第五選區禮讓無黨籍立委林昶佐、第六選區（大安）擬徵召律師謝佩芬、第七選區（信義南松山）為議員許淑華，昨最新公布第八選區（文山南中正）徵召議員阮昭雄。
第六、七選區 泛綠尚未完成整合
不過，民眾黨第一選區點名台北市政府副發言人黃瀞瑩、議員陳建銘或社民黨前議員參選人劉仕傑參戰；第三選區為何景榮，第五選區為議員徐立信，第七選區則是社會局前機要蔡宜芳，第八選區為張幸松。至於社民黨前召集人范雲、時代力量律師陳雨凡，仍分別要選第六、七選區，與民進黨整合未完成。
至於民進黨籍的張幸松將掛民眾黨籍選第八選區，民進黨還未開鍘，陳正德說明，張雖有民進黨籍，但要以十一月十八日至廿二日登記日正式登記為準；記者疑惑張都已在跑行程，陳回應，張是否構成違紀參選？可能最後沒登記，市黨部也無法向民眾黨查證張是否入黨，現在雙重、三重黨籍的大有人在，誰會甩你。