立委促加入環太軍演 軍方︰持續爭取

2019-09-16

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕民進黨立委王定宇近日訪問美國，並藉由拜訪美國國會時，提及盼台灣加入環太平洋軍演的意願。對此，軍方官員昨表示，我國持續爭取環太平洋軍演在內的各項跨國軍事交流，不過，關鍵仍在美國官方的態度，我方持續在既有交流基礎上，強化和美方的各項交流與演訓。

王定宇在當地時間九月十三日拜會美國參議院、眾議院的外交、軍事與情報委員會，也和參議員史考特針對台美關係、軍售等多項議題進行交流。王也藉機向美國國會表達我方欲參加環太平洋軍演意願，並提及我國為美國在印太地區遵循民主人權的重要夥伴，被排除不公平也不公道。

對此，官員表示，我國軍方持續向美方爭取參加環太軍演的態度未變，不過關鍵仍在美國政府態度，且中國聽聞美方有意邀請我方，亦可能有反彈，這些也可能在美方考量之列。因此我方仍持續在既有的基礎上，穩健地和美方強化關係。

至於現行和美方的軍事交流，國防部近日出版的「一○八年國防報告書」提及，我國和美國持續在政策對話、軍（商）售管理、軍備科研、防衛評估、專業國防、教育訓練、情報交換、戰訓整備、後勤維保、「通資指管」擴展雙方交流，從去年至今年八月止，我方已出訪三八○案，邀請美方來訪也有二五○案，交流超過二七○○人次。

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