政策利多連發 綠委：勇敢圖利人民 何錯之有

2019-09-16

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨陸續推出許多讓人民有感的政策，也被在野黨質疑「政策買票」；民進黨立委認為，包括減稅、長照、育嬰等改善人民生活的利多政策，是政府一直以來在做的事情，政府為人民做事天經地義，「勇敢圖利人民，何錯之有？」反擊在野黨根本就是眼紅政績。

民進黨立委吳思瑤表示，政策不只要讓人民有感，且要創造好感，讓政策和人民的生活發生關係，讓他們享受得到福利。吳思瑤舉例，提到五月減稅，大家都猛點頭，直呼「對對對，這個好，真的有減到稅」。

吳思瑤說，包含準公幼、托育政策，民眾也認為確實有改善生活；她強調，政府為人民做事天經地義，「政府勇敢圖利人民，何錯之有？」在野黨批評「政策買票」，完全就是眼紅民進黨的政績。

民進黨立委鄭運鵬也表示，今年五歲以下學齡前幼童的減稅，明年長期照顧老人的減稅，這些都已經過一年以上先修法才實施，所以其實減稅等政策，都是在非選舉年進行，這是已經做到的事情。

鄭運鵬說，包含高鐵南延屏東，早在三年前「前瞻基礎建設特別預算」中，就已納入評估項目，這些都是按部就班在做的事情，政黨因競爭就說是「選舉利多」，是一竿子打翻所有的政策，這個不公平，大家可以想想。

減稅修法 多在非選舉年進行

鄭運鵬提及，另一個讓人民有感的，是非洲豬瘟的控制，很多人認為，非洲豬瘟在其他國家已經擴散開來了，台灣還能夠倖免於難，很不可思議，這也是民眾在烤肉、茶餘飯後時，較常談到的。

民進黨立委莊瑞雄說，以高鐵南延來看，站在屏東人的角度，屏東也是西部，但西部每次的重大建設都只到高屏溪，沒有跨過屏東，屏東繳稅沒有打折，但為何所有重大建設在西部都打九折，這沒道理。

莊瑞雄指出，減稅讓全民有感，當政府財政較好時，當然要回饋給民眾，這是他在整個選區裡面，聽到最受到民眾歡迎的政策。

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