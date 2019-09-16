929台港大遊行 台南行動教會祈禱響應

2019-09-16

〔記者蔡文居／台南報導〕十月一日中國國慶前，台灣青年、在台港人與公民團體串連聲援香港，將於九月廿九日在台北發起「九二九台港大遊行—撐港反極權」遊行。台南行動教會一行卅餘人昨天在台南二二八公園舉行祈禱會，將動員北上聲援九二九大遊行，以行動力挺香港，並希望台灣早日成為一個新而獨立正常的國家。

昨舉行祈禱會 為香港加油打氣

台南行動教會祈禱會由牧師張顯爵主持，因適逢中秋假期，部分台中行動教會的會友也一同參加，現場並吟唱榮耀香港詩歌為香港加油打氣。

張顯爵表示，基督長老教會基於上帝的愛，一貫的主張就是支持台灣成為一個新而獨立的國家，不再受到中國強權的欺壓奴隸。香港人民的覺醒就是因為他們如果不站出來爭取，自治民主自由將會離香港越來越遙遠，台灣的教會也將站出來聲援關心，為香港禱告。

呼籲929大家站出來 力挺大遊行

長老黃昭凱表示，台南行動教會是於二○一五年響應三一八太陽花學生運動時成立，香港反送中事件讓台灣人應認識到，如果再讓國民黨回來執政的話，將使台灣步入香港的後塵，呼籲九二九大家站出來響應同步大遊行。

行動教會執行長、市議員李啟維表示，服務處會全力動員參加九二九的大遊行，支持台灣和香港在第一線抵抗中國極權，避免台灣重蹈香港覆轍。

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