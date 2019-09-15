柯酸國民黨︰可贏的棋下到亂掉

2019-09-15

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北市長柯文哲日前在議會被問及對高雄市長韓國瑜選總統的看法，脫口說「他完了」；柯昨被追問時指出，不想批評別人，只是覺得對國民黨來講，一場本可容易贏的棋、下到都亂掉，不過這就是台灣有趣的地方，「台灣就是充滿驚喜。」

北市議員阮昭雄日前質詢柯文哲時指出，馬英九是做完第二任市長才去選總統，他認為一邊當市長、一邊選總統，絕對沒辦法做好市政，也無法好好選總統。阮並詢問柯「好險你和韓國瑜不一樣，你有什麼話要和韓講？」柯脫口而出說：「他完了。」

柯文哲昨被追問這句話意思，他頓了幾秒後欲言又止說：「沒有啦，老實講吼，這個實在是…」「沒有啦，不要批評別人。」

他進一步說明，對國民黨來講，一場本來很容易可以贏的棋、下到都亂掉，不過這就是台灣有趣的地方，台灣就是充滿驚喜。

由於柯文哲昨在高雄走透透，被形容是直搗韓國瑜地盤；柯文哲笑說，唉呦想太多，高雄還是第二大城，繞一繞、一定會常來高雄。

他也說，前晚與高雄地方人士晚餐，畢竟自己當了四年多市長，跟那些從政三、四十年的相比，還只是小學生，聽聽別人意見，是很有幫助的。

被問到是否知道郭台銘參選進度？是否協助連署？柯回應，如果要幫助別人，讓人家方便就好，何必去問東問西？讓他順其自然、自己決定；他同時強調若要幫忙就會幫忙，但不會下指導棋。

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