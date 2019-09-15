不認施政吊車尾 把今年民調說成去年資料 議員批韓硬拗 用話術誤導民眾

2019-09-15

〔記者張菁雅、張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕在天下雜誌民調中分列倒數第一、第二。天下雜誌日前已針對藍營質疑，聲明民調是今年七月到八月的調查結果，但韓國瑜昨日又指控該民調引用去年資料，要民進黨民代去向兩位前市長陳菊、林佳龍抗議。

墊底市長不肯虛心檢討

民進黨台中市議員同聲砲轟韓國瑜，墊底市長彼此安慰。陳淑華表示，天下雜誌已經澄清「縣市長施政滿意度調查」是以今年七月十八日到八月廿二日民調為準，韓國瑜還要「硬拗」，韓習慣以話術誤導民眾、模糊焦點，不肯虛心檢討、不願面對問題，這樣的人未來如何處理國政？

市議員江肇國指出，韓盧同台與其說是選舉造勢，不如說是「取暖大會」。全國倒數第一、二名的市長彼此安慰，解讀跟全民認知完全不同，簡直是「自我催眠，不知檢討」。

立委斥韓公然說謊抹黑

立法院副院長蔡其昌指出，韓國瑜拋下市政跑來台中拚選舉就算了，竟然還發表不實言論抹黑陳菊、林佳龍，帶頭公然說謊抹黑，已經嚴重不適格，更遑論參選總統，韓國瑜應向兩位前市長及台灣人民道歉。立委洪慈庸則指出，「墊底市長」合體，滿意度倒數第一名的韓國瑜，居然拿謊話安慰倒數第二名的盧秀燕，是想惹毛更多台灣人？

台中市第二選區立委參選人陳柏惟也痛批，人的臉是門面，魚的皮是保護作用且富含營養，首長不要臉是謂國恥，魚不要皮就是沒有營養，「 一個不認真、不要臉、無恥鬼扯說話沒營養的魚，就叫韓國瑜」。

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