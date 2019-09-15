全國368鄉鎮市區 蔡陣營籌設競選組織

2019-09-15

〔記者李欣芳／台北報導〕在藍營總統選舉陷入分裂之際，尋求連任的蔡英文總統聲勢看漲。據悉，蔡英文競選陣營繼完成各地競選總部籌組後，決定在全國三百多個鄉鎮市區成立競選總部或後援會，預計全國鄉鎮市區的競選組織十月底前籌組完成，在各地建立基層最扎實的競選組織。

與蔡選舉聯合看板 羅致政搶頭香

相較之下，近來國民黨總統提名人韓國瑜支持度下滑，部分國民黨立委參選人對於與韓國瑜合推競選看板保持觀望態度。在新北市板橋東區競選連任的民進黨立委羅致政，在街頭搶先掛出他與蔡英文的選舉聯合看板；先前已有不少民進黨立委參選人提出要與小英合照做為競選文宣的要求。

蔡英文競選陣營目前採穩健步驟打選戰，高度關注退出國民黨的鴻海創辦人郭台銘動向，認為這是當前影響明年總統大選的最大變數；至於蔡英文的副手人選，目前還不急於掀牌。

基層競總或後援會 10月底前成軍

蔡英文全國各縣市競選總部包括競選人事等架構已籌組完成，為建立基層最扎實的組織，以確保勝選，蔡陣營正積極在全國三六八個鄉鎮市區籌組競選組織。蔡英文全國競總決策委員會執行長沈發惠表示，將以一個多月的時間完成各鄉鎮市區競選組織的籌組，籌組完成後，就會在各地籌辦競選活動。

蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄指出，目前競選團隊是提供定裝照讓立委參選人搭配，未來則看大家的需求以及蔡總統的時間來安排總統與參選人一同拍照，不少立委參選人也要求與總統同框，以便於競選文宣部趕快上架。

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