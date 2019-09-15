韓自簽罷免？ 尹立：恁爸等你的連署書

2019-09-15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜中秋直播再嗆罷韓團體「做不好，就自己罷免」、「這些人以為韓國瑜是小孬孬」；Wecare高雄發起人尹立昨指出，眷村人的臉都被丟光，怎會出現這樣不守信諾的眷村小孬孬，並嗆韓國瑜「恁爸等你的連署書」。

韓指罷免行動是政治算計

韓國瑜前晚透過臉書直播祝大家中秋快樂，同時也對近來部分議題提出看法，談到罷免市長時，他認為就職未滿一年，罷免動作於法不合，根本是政治算計；並嗆說「這些人以為韓國瑜是小孬孬，錯！我是開大門走大路，是頂天立地男子漢，你要罷免放馬過來，我自己會簽」。

Wecare：逾6成市民不信任韓

Wecare高雄尹立昨建議韓國瑜不用罷免自己，辭職信趕快寫一寫，並痛批韓國瑜已經是天下雜誌認證、全國做得最爛的縣市首長，不只如此，已超過六成多市民不信任韓國瑜。尹立呼籲韓國瑜有種，就趕快把位置（高雄市長）辭一辭，丟人現眼、TNND（他奶奶的），恁爸在這邊等你的連署書，趕快寄過來，要不然我親自過去收。

公民割草：中秋最佳禮物

公民割草行動聯盟昨也表示，如果韓國瑜真的能夠說到做到（自己罷免自己），這對公民割草行動而言，會是中秋節最好禮物。

割草同時指出，很遺憾昨天早上韓國瑜在台中又說天下雜誌民調是引用過去數據，完全忽視天下雜誌聲明，這份民調是今年七月到八月的最新民調；呼籲韓市長不要再打烏賊戰，拿出你的筆在提議書或罷免連署書簽名。

台北市長柯文哲昨也被問及對韓國瑜中秋臉書直播、開嗆「別以為韓國瑜是小孬孬」的看法，他解釋自己沒追蹤韓國瑜臉書，並不清楚。

民進黨高市議員邱俊憲直言，韓國瑜怪要罷免的市民政治算計，何不檢討自己胡言亂語！

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