小英為賴惠員站台 拚台南6席立委全上

2019-09-15

〔記者楊金城、吳俊鋒／新營報導〕總統蔡英文昨再到台南和鄉親面對面博感情，並為立委參選人賴惠員站台造勢。她細數政績，指今年是台灣投資大爆發的一年，現在的執政團隊很有效率，打趣笑說，因為行政院長蘇貞昌實在「很兇」，大家只好勇敢往前衝，台灣就會勇敢地往前衝。

南市第一選區民進黨立委初選後，黨內傷痕尚難癒合，賴惠員的選情膠著。南市醫界聯盟日前成立民進黨立委後援會時，獨獨「六缺一」、只有賴惠員未出席，引起外界議論；但昨天蔡英文第一個親自站台助選的立委參選人就是賴惠員，士氣大振。

化解第一選區初選後紛爭 為後援會授旗

蔡英文、賴惠員成立南市溪北醫界及畜牧產業後援會，由蔡英文授旗成軍。會場並有蔡英文、賴惠員合照的競選看板。

民進黨主席卓榮泰也向在場後援會喊話，指民進黨一向團結，黨中央會協助化解第一選區初選後的紛爭，對賴惠員選情很有信心，力拚下屆大選蔡英文連任，南市六席立委全壘打，國會席次過半。

經濟成長率 國際預測台灣是四小龍第一

蔡英文致詞時細數政績，她說，中美貿易大戰，台商持續回流，今年返台投資迄今累積新台幣六千億元，外商也一直加碼投資，國際金融機構更預測台灣二○一九全年經濟成長率是亞洲四小龍第一名，台灣總體經濟是最穩定的，且是四大創新王國之一。

蔡英文表示，今年是台灣投資大爆發的一年，以前都是資金流出，現在投資回流，這是台灣最關鍵的轉捩點。

現在執政團隊有效率 明年豬肉可望出口

蔡英文說，剛執政時確實有點手忙腳亂，因為要做很多事和不少改革，但政府不斷調整處理，做得更好，現在的執政團隊很有效率，像是非洲豬瘟只有台灣未淪陷，讓台灣畜牧業鬆了一口氣，連一九九○年代口蹄疫也終於拔針了，台灣豬肉可望明年就能出口。

蔡英文說，因為行政院長蘇貞昌實在「很兇」，大家只好勇敢往前衝，台灣就會勇敢往前衝。過去三年打下的基礎，支撐台灣未來十年的發展，打好的基礎正顯現出來。

蔡英文還前往鹽水區護庇宮上香，「拜廟沒人？」廟埕被鄉親擠爆，颳起小英旋風；蔡英文並由立委郭國文陪同，參訪將軍區康那香不織布創意王國時，獲康那香董事長戴榮吉贈送不織布產品，戴榮吉並感謝政府協助回台投資，康那香就是受惠者之一。蔡英文昨最後一站參加國策顧問黃崑虎後壁區老家的黃家古厝音樂會，惜未上演蔡賴會。

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