立院新會期 力拚6大案過關

2019-09-15

政院與民進黨團初步共識

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院第九屆第八會期十七日將開議，據悉，行政院經與民進黨團幹部會商，考量明年初就要舉行總統與立委合併選舉，本會期時間很短，初步決定將推動六大議案過關，包括明年度中央政府總預算案、今年度國營事業預算案、「新式戰機（指F-16V戰機）採購特別條例草案」、「印花稅法」廢止案、中選會五位新任委員人事同意權以及新任審計長的人事同意權。

總預算與新戰機採購案等

為此，行政院在本會期將不會提出優先法案清單。以往政院在每個會期動輒提出多項優先法案要闖關，政院知情官員表示，新會期是預算會期，院會可處理法案的時間並不多，加上立委們要經營選區拚連任，以務實角度考量，不提優先法案清單。

預算會期 不提優先清單

不過，行政院在上會期提出近五十項「最優先法案」，有兩項與美中貿易戰有關的財政法案將捲土重來，盼本會期能夠三讀通過，這部分將尊重立院黨團的處理，一是為遏止中國產品經台灣「洗產地」、防堵違法轉口的「貿易法部分條文修正草案」，及政院委由立委鄭運鵬提案修正「營業秘密法」，增訂檢察官得核發偵察內容保密令，以保障高科技產業的營業秘密。

政院官員表示，行政院相當重視一○九年度中央政府總預算案，盼能順利三讀通過，今年度的國營事業單位預算拖延至今尚未三讀，國營事業預算延宕審查已成這幾年立院的常態，也盼儘速審查通過。

廢印花稅法 朝野高度爭論

官員評估，上述六大議案中，「印花稅法」廢止案預料將引發朝野高度爭論，儘管國民黨聯合縣市長反對廢除印花稅，但也有在野黨立委並不反對，由於民進黨立委居國會多數，最後應可三讀過關，至於對美採購F-16V戰機的特別條例與預算，藍營不致於杯葛，應可順利通過。

人事同意權行使方面，由於中選會一名委員出缺、四名委員任期將屆滿，政院已提名東吳大學政治學系特聘教授黃秀端、內政部次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦，及成功大學政治學系副教授蒙志成等為新任委員。

此外，現任審計長林慶隆將於十月卸任，蔡總統提名政院副主計長陳瑞敏為新任審計長，政院與黨團都盼兩項人事同意權在本會期完成行使。

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