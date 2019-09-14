遭中國關押逾1年╱蔡金樹辦公室無人跡 座車積灰塵

2019-09-14

〔記者洪定宏、蔡清華、黃旭磊／高雄報導〕南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹被中國羈押近一年兩個月，記者昨天前往蔡金樹承租的高雄市文強路辦公室查看，發現其停在騎樓的座車滿布厚厚灰塵，信箱放滿傳單，顯見車主及租屋者甚久不在。

隔鄰的咖啡店老闆證實，今年元旦店面開幕至今，不曾看到承租人，「南台灣兩岸關係協會聯合會」的招牌不知被誰取下；看過蔡金樹的附近鄰居，跟他只是點頭之交，不知狀況。

去年參加論壇 曾倡兩岸國族融合

蔡金樹的手機與辦公室電話號碼，都已轉為空號，但臉書未關閉。去年五月廿三日，身兼「兩岸和平發展研究院榮譽院長」的蔡金樹曾出席高雄一場兩岸論壇，主題是「民進黨執政兩週年兩岸關係走向」。蔡在會中還強調，兩岸之間必須透過國族認同與融合，才能夠真正解套，但由於蔡政府不斷迴避「九二共識」，因此才會走入無法迴轉的死胡同。

蔡金樹去年七月十一日在臉書分享一則訊息，接著七月二十日黃姓友人PO出在中國福建省泉州市舉辦的兩岸食品交易會合照，並標註蔡金樹，成為蔡一年多來的最後身影；七月廿二日即遭中國逮捕羈押。

蔡金樹今年六月九日生日，臉友紛紛傳訊祝他生日快樂，包括中山大學政治所教授廖達琪，顯示他們當時都不知道蔡已被中國關押。蔡金樹已離婚，臉書資料顯示「單身」，育有一子，已成年。

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