外交部批索國跨黨派小組「報告造假」

2019-09-14

索國21日前決定是否斷交 外交部籲審慎

〔記者彭琬馨、蔡亞樺、周湘芸／綜合報導〕台索邦交近日屢傳不穩，索羅門政府執政團隊昨召開黨團會議，聽取跨黨派小組口頭報告，就是否與台斷交、和中國建交進行討論，但並未做出結論。依照總理府決議，十七日將繼續開會，盼廿一日前能做出決定。

內容謬誤偏誤 謊稱曾來台與我方討論

對此，外交部發言人歐江安昨痛批，跨黨派小組報告內容謬誤及偏誤，嚴重扭曲事實，更謊稱曾來台考察與我方進行討論，該報告甚至無法正確呈現所稱接受訪談三人的名字或職稱，更遑論其內容。歐江安強調，我國高度珍惜與索羅門群島的邦交，將盡最大努力向索國表達我方的誠意。

歐江安並呼籲索國政府，應依據相關報告，傾聽廣大基層民意後，依民主合法、公開透明程序做出決定，勿以一篇意在欺瞞的作假報告，就決定重大外交政策，傷害台索多年情誼。

對於我國與索國邦交，蔡英文總統昨天受訪表示，索羅門群島的事情還在進行當中，台灣對邦交國都是真心誠意相待，在經濟發展、人民健康照顧都盡心盡力協助，邦交國也都在國際上替台灣發聲。

跨黨派小組報告 建議與中國建交

索羅門總理蘇嘉瓦瑞四月上任後，索國組成跨黨派小組，先後拜訪萬那杜、斐濟、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、東加等中國在太平洋的友邦，小組也訪問中國，藉以了解與中國建交的優劣利弊。

跨黨派小組昨在執政團隊的黨團會議中報告調查結果，根據媒體揭露的跨黨派小組報告內容，多達兩萬字的報告中，建議索國政府在今年九月中、中國建國七十週年十一國慶前，與中國建交，正常化與中國關係，終止與中華民國的關係，以符合「 一個中國政策／原則」，中國與索羅門互設大使館，增進雙邊關係。不過昨日與會成員透露，會議僅有聽取跨黨派小組領導人傅圭的簡報，報告內容還在複印，因此並未就報告進行討論。

歐江安則強調，「黨團會議」曾聽取「跨黨派小組」的口頭報告，並決定將等待其他報告的出爐，依據程序，目前仍有索國外交部、總理府及國會外委會將陸續各自提出評估報告。

徐斯儉下週出訪索國 全力固邦誼

歐江安說，我國高度珍惜與索羅門群島的邦交，將盡最大努力向索國表達我方的誠意，因此外交部政務次長徐斯儉訪問索羅門群島的行程將如期進行，與當地各界重要人士會晤，全力鞏固邦誼。

根據外交部規劃，徐斯儉預計下週訪問索羅門。徐斯儉月初受訪時強調，此為例行性的外交工作，不表示邦交有問題，索國政府正在全面檢討與各國的關係，他代表政府訪問友邦，也是要與索國好好討論，有什麼計畫能進一步發展。

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