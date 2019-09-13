美國副助卿：對岸獨裁政權威脅自由

2019-09-13

台美啟動印太民主治理諮商 推廣台灣模式

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美昨啟動「印太區域民主治理諮商」機制，舉行首屆對話。美國國務院民主、人權暨勞工局副助卿巴斯比說，「台灣海峽對岸有個獨裁政權，威脅著我們所珍視的自由」，美國盼與台灣緊密合作，確保自由存續。美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑說，此論壇將每年定期召開，將努力讓台灣全面融入美國的「印太透明倡議」，盼印太區域國家依循「台灣模式」發展繁榮自由。

ＡＩＴ昨在內湖新館舉辦「美台印太區域民主治理諮商」開幕典禮，並召開首次對話會議。外交部長吳釗燮和巴斯比致開幕詞，紐西蘭、澳洲、馬紹爾、諾魯、吉里巴斯、帛琉、吐瓦魯等太平洋友邦與友好國家代表出席，日本、英國、加拿大、丹麥與貝里斯等共逾十五國派代表參與。

巴斯比直言，自由需要不斷地投注努力，「台灣海峽對岸有個獨裁政權，威脅著我們所珍視的自由」，因此美國盼與台灣更緊密地合作，「確保自由存續」。

酈英傑：台灣是最好的夥伴

巴斯比也說，美台致力於支持太平洋區域的自由，台灣短時間內和平從戒嚴走向法治，從單一政黨治理走向多黨民主，「是地區相對最好的治理模式之一」，是可仿效的典範。巴斯比希望，這些磋商機制能加強區域合作；使能保障公民權利、提高透明度、和平解決問題、使社會持久繁榮的民主治理，在威權主義外提供一條明確且更優良的道路。

酈英傑表示，美台共同相信推廣透明度與法治有助於自由開放且繁榮的印太區域，在這方面「台灣是我們最好的夥伴」。他也提及美國的「印太透明倡議」將運用超過四億美元的資源，與盟友、夥伴和區域組織共同推動，首次對話就是探討如何具體讓台灣全面融入美國的「印太透明倡議」，盼讓全印太區域依循「台灣模式」發展繁榮自由。

吳釗燮則強調，台灣位處於抵抗極權專制擴張前線，此次對話也使雙方進一步邁向區域共享願景。吳昨並將我國捐助美國國際宗教自由基金一百萬美元的第一筆款項交予ＡＩＴ。

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